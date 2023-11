 Twój biznes w najlepszej lokalizacji w Tczewie

"Kamienica Zamkowa" to inwestycja tczewskiego dewelopera, którą wybudowała i oddała do użytku, GRUPA GPEC, gdańska firma energetyczna i budowlana z ponad 60 letnim doświadczeniem na rynku. Inwestycja usytuowana jest przy deptaku nad Wisłą, tuż przy terenie, na którym organizowane są miejskie festyny, który jest także miejscem spacerów tczewian.

Tczew to 60-tysięczne miasto, które imponuje różnorodnością i dostępem do atrakcji, łączące uroki mniejszego miasta z wygodami dużego ośrodka miejskiego z bogatą infrastrukturą społeczną. Mieszkańcy mają dostęp do galerii handlowej, popularnych marketów, kina, Centrum Kultury i Sztuki oraz licznych obiektów sportowych. Jest aquapark, Bulwary Nadwiślane i parki, które stanowią doskonałą okazję do odpoczynku i rozrywki.

Co istotne, Tczew jest świetnie skomunikowany z Żuławami, w tym z Elblągiem. Zarówno Obwodnica Południowa Gdańska, trasa malborska, jak i połączenia kolejowe dają łatwą możliwość przemieszczania się między miastami.

Kamienica Zamkowa to jedna z najciekawszych kociewskich inwestycji mieszkaniowo-usługowych. Nowoczesny projekt inwestycji wyróżnia się na tle innych nowych obiektów mieszkaniowych w Tczewie. Duże panoramiczne okna i oryginalna elewacja podkreślające wyjątkowy charakter inwestycji. Kompleks jest w pełni gotowy do zamieszkania, a pierwsi mieszkańcy i właściciele lokali usługowych już odebrali swoje klucze.

Grupa GPEC to lider ciepłownictwa na Pomorzu, który kilka lat temu postanowił wykorzystać doświadczenie inwestycyjne i zajął się również działalnością deweloperską. Na swoim koncie firma ma już osiedle mieszkań i domów w Gdańsku. Kamienica Zamkowa - kolejny projekt Grupy, dzięki zaangażowaniu finansowemu i inżynierskiemu gdańskiej firmy została oddana do użytku w 2023 roku.

Lokale usługowe można zobaczyć online: www.dom.gpec.pl oraz osobiście w biurze sprzedaży przy ul. Zamkowej 20 w Tczewie. Kontakt do biura: dom@gpec.pl, nr tel 785 072 955.

