Twórcze spotkania | Aleją gwiazd - warsztaty dla osób głuchych

Święta w klimacie... Kajetana Sosnowskiego i Magdaleny Abakanowicz. Aleją Gwiazd. Warsztaty dla dorosłych 15+ Warsztaty dla osób GŁUCHYCH i nie tylko WARSZTATY BĘDĄ TŁUMACZONE NA POLSKI JĘZYK MIGOWY (PJM).

Na warsztatach stworzymy wyjątkowe świąteczne ozdoby, czerpiąc inspirację z twórczości tej wybitnej dwójki. Zaczniemy od krótkiego wprowadzenia do ich dzieł – prostych, geometrycznych form Sosnowskiego, monumentalnych struktur Abakanowicz oraz unikalnych kształtów form przestrzennych, które na stałe wpisały się w krajobraz Elbląga. Następnie, na gotowej drewnianej choince, spróbujemy przenieść ich artystyczne idee do naszej pracy.

Sięgniemy po naturalne materiały nawiązując do stylu Abakanowicz lub metalowe detale w duchu minimalistycznych kompozycji Sosnowskiego. Gotowe ozdoby zabierzemy na pamiątkę do domu.



Kiedy: 7 grudnia 2024 r., sobota

Godzina: 12:00 – 15:00

Cena: 10 zł / osoba

Miejsce: Pracownia – Galeria Laboratorium, Galeria EL, ul. Kuśnierska 6

Zapisy: helena@galeria-el.pl, SMS: 532 885 931.



– Zapisy: Prosimy o wysłanie wiadomości: „Aleja Gwiazd”, podanie imienia, nazwiska, wieku oraz numeru telefonu (w przypadku zapisywania na zajęcia więcej niż jednej osoby, prosimy o powyższe dane każdej osoby).

– Wysłanie wiadomości nie jest równoznaczne z uczestnictwem w warsztatach – jest nim otrzymanie od nas wiadomości z potwierdzeniem.



Patronat medialny: www.portel.pl

Warsztaty realizowane w ramach zadania: #OtwartaGaleria.

Więcej informacji o projekcie #OtwartaGaleria: joanna@galeria-el.pl.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.