  Ubrania, prezenty i warsztaty... szyte na miarę!

Swoją działalność mama i córka, czyli Agata Fijałkowska i Joanna Korzątkowska, oparły o krawiectwo. Jednak ich Wzorcownia, a także marki Mamy Taty i Equest Love, to jeszcze więcej niż szycie wysokiej jakości ubrań. Co dokładnie znajdziemy przy ul. Nitschmana 20-22a w Elblągu? Zobacz zdjęcia.

- Wzorcownia, Mamy Taty, Equest Love... Mamy sporo do omówienia, zacznijmy może od Wzorcowni?

Joanna Korzątkowska: - To miejsce, w którym uczymy dzieci w ramach warsztatów podstaw krawiectwa, szycia ręcznego, szycia na maszynie... To na pewno bardzo kreatywne zajęcia i świetna odskocznia po covidzie dla dzieciaków. To też okazja do rozwoju ich zdolności manualnych.

Agata Fijałkowska: - Wydawałoby się, że przyszycie guzików jest takie proste, ale według dzieci to jedna z najtrudniejszych spraw.

Joanna Korzątkowska: - Niedawno zaczęliśmy takie warsztaty z niewielką, czteroosobową grupą dzieci 8-9 letnich. Nie tworzymy dużych grup, bo każdemu dziecku trzeba poświęcić maksymalnie wiele uwagi i łatwiej jest mu się czegoś nauczyć. Od września uruchamiamy kolejne takie zajęcia, dwa razy w tygodniu po dwie godziny. Na każde spotkanie będą oddzielne zapisy, z podaniem grupy wiekowej i tego, co będziemy robić na zajęciach. Zapraszamy na naszą stronę, gdzie będą oddawane te informacje.

- Wzorcownia to także produkty rękodzielnicze.

Joanna Korzątkowska: - I to od lokalnych rękodzielników. Chciałyśmy, żeby nie tylko odbywały się tu warsztaty, ale żeby ktoś mógł przyjść, nawet spontanicznie i przygotować z naszą pomocą wyjątkowy prezent. We współpracy z elbląskimi firmami oferujemy tu zestawy prezentowe z okazji Bożego Narodzenia, Dnia Mamy i Taty, chrztu dziecka, na roczek, na baby shower i tak dalej...

- Co jest w takim zestawie?

Joanna Korzątkowska: - Od nas na przykład coś z oferty naszej marki "Mamy Taty". To rzeczy idealne na wyprawki niemowlęce, a więc ubrania, pościele, poduszki, narzuty na łóżka... Możemy też zrobić personalizację tych produktów, dodać imię albo metrykę, kiedy dziecko się urodziło. Wszystko jest z polskiej bawełny, z polskiej dresówki. Materiały przed szyciem pierzemy, dekatyzujemy bawełnę, żeby się odpowiednio wykurczyła itd. Tkaniny, z których korzystamy, są atestowane. Nie ma możliwości, żeby coś farbowało albo wywoływało uczulenie. Większość tkanin jest pokryta jonami srebra, co jest bardzo ważne dla alergików. Stawiamy głównie na bawełnę, czyli ubrania, które oddychają i są bezpieczne dla dzieci. Do takiego prezentu dorzucamy np. słodycze z elbląskiego Entliczka Pierniczka, do tego jeszcze makramy... Robimy pięknie zapakowany zestaw, dostosowany do obdarowanego i okoliczności.

Agata Fijałkowska: - Cały urok polega na tym, że to są prezenty wyjątkowe, są podarkami, które się nie powtórzą. Nie ma też możliwości, że ktoś zamówi u nas sukienkę dla córki czy dla siebie, a na uroczystości czy zabawie ktoś inny pojawi się w takiej samej. Nie jesteśmy tylko firmą, która szyje. Jeśli na przykład dziecko kocha koty, to chcemy specjalnie dla niego przygotować ubranie, choćby dresy, z kotami. Dopasowujemy rozmiary ubrań do sylwetek, nie jest więc jak w sieciówce, ale rzeczywiście przygotowujemy ubranie dla osoby, która będzie je nosić. Jeśli ktoś chce np. kieszeń "kangurka", to taką będzie mieć. Podchodzimy do każdego indywidualnie.

- Skąd w Pań życiu wzięło się krawiectwo i skąd pomysł na takie miejsce jak Wzorcownia?

Fot. Mikołaj Sobczak

Agata Fijałkowska: - Jestem krawcową z 40-letnim stażem. Początki były w szkole odzieżowej, potem praca w zakładach Truso... Do założenia Wzorcowni i prowadzenia związanych z nią projektów zachęciła mnie córka i wnuki. Dla mnie świetne jest to, że przygotowujemy tu rzeczy niespotykane w sieciówkach...

Joanna Korzątkowska: - ... i bardzo mocno stawiamy na jakość. Gdy urodziłam pierwszego syna, kupowałam ubrania w second handach, potem w sklepach. Co ciekawe, ubrania używane, które kupiłam lub dostawałam od kogoś, uszyte z dobrych tkanin, były naprawdę przechodnie i służyły przez lata. Mogłam je zostawić dla następnego dziecka, oddać komuś innemu... Teraz rzeczy produkowane taśmowo mogą zniszczyć się po jednym praniu. Jako mama doszłam do wniosku, że brakuje w Elblągu takiej oferty ubraniowej, brakuje też tego, żeby przyjść, dotknąć tkaniny, z której coś będzie uszyte... Jeśli kupujemy w internecie, to też jest to przysłowiowy kot w worku, bo zdjęcie produktu może zachęcać do zakupu, a sam produkt okazać się kiepski. Gdy do nas przychodzi klient, gdy zobaczy, że korzystamy z dobrej, polskiej bawełny, że dresówka jest mięsista, że ma do czynienia z rzeczami, które po praniu nie zmienią koloru, nie skurczą się, to będzie miał zupełnie inne doświadczenie. Czas i koszty są tu inne niż przy taśmowej produkcji ubrań, ale jakość jest dużo wyższa, więc wydajemy pieniądze nie nie na chwilę, a na lata. Co do samej pracy we Wzorcowni, to przede wszystkim mama jest krawcową i szyje, mnie interesuje projektowanie ubiorów, jeśli chodzi o szycie pomagam przy podstawowych rzeczach.

- Dlaczego zdecydowałyście się wziąć udział w projekcie Startup House IV realizowanym przez Akademię Nauk Stosowanych w Elblągu?

Joanna Korzątkowska: - To dla nas świetna okazja, by pokazać, czym się zajmujemy. To duża pomoc m. in. w zakresie promocji, ale też szeroko pojęte wsparcie w rozwoju firmy.

- We Wzorcowni znajdziemy jeszcze produkty stworzonej przez was marki Equest Love.

Joanna Korzątkowska: - Nazwa wiąże się oczywiście z jeździectwem. W ramach tego projektu szyjemy rzeczy dla dzieci z motywem jeździeckim, ubrania, poduszki dekoracyjne, nerki, saszetki, torby... Kochamy jeździectwo i konie, jesteśmy z naszymi produktami obecni na zawodach, w naszej rodzinie niektórzy jeżdżą konno. Equest Love ma też sklep internetowy do którego zapraszamy, a będzie tam coraz więcej produktów.

Agata Fijałkowska: - Planów jest jeszcze więcej, ale mamy za krótką dobę (śmieje się). Zapraszamy do Wzorcowni!

Wzorcownia

Elbląg, ul. Nitschmana 20-22a

-- artykuł sponsorowany --