Ugryzienie pluskwy – często nieprzyjemne, niekiedy bardzo niebezpieczne

Ugryzienie pluskwy wcale nie musi być bolesne, a jego ślady na ciele mogą być praktycznie niewidoczne. Kłopot z obecnością tych pasożytów w naszych domach leży gdzie indziej – na przykład w spadku jakości życia, w tym również samopoczucia psychicznego.

Pojedyncze ugryzienie pluskwy, a raczej jego ślad na skórze, nie różni się zbytnio od ukąszenia komara, pająka czy pchły. Jest to zazwyczaj niewielka, lekko zaczerwieniona ranka, która może zacząć swędzieć dopiero po jakimś czasie, na przykład po kilkunastu godzinach. Nie jest to jednak standardem.

Dzieje się tak, ponieważ obecność widocznych i odczuwalnych śladów po ugryzieniach pluskwy zależy od tego, jak nasz organizm zareaguje na substancje wstrzykiwane przez pasożyta podczas wkłuwania się w skórę. Podobnie jak w przypadku kleszczy czy komarów, są to m.in. substancje znieczulające oraz przeciwzakrzepowe. Jeżeli nasze ciało przyjmie reakcję alergiczną, wówczas mogą pojawić się swędzące, widoczne ślady. Tym wyraźniejsze, że pluskwy rzadko kiedy ograniczają się podczas żerowania do pojedynczego ukąszenia. Bardzo często występują one w niewielkich grupkach liczących po trzy ugryzienia.

Co więcej pluskwy nie są wolne od obecności szkodliwych mikroorganizmów. Według niektórych badań owady te mogą być gospodarzem dla ponad 40 różnych rodzajów bakterii. Na tę chwilę nie ma jednak dowodów na to, że ugryzienia pluskiew mogą być przyczyną jakichkolwiek chorób czy zakażeń. Owszem, niektóre gatunki pluskwiaków żyjących w tropikach roznoszą choroby. Tym niemniej owady, z którymi mamy do czynienia w naszych domach, są pod tym względem zdecydowanie bezpieczniejsze.

Nie oznacza to bynajmniej, że obecność tych pasożytów nie jest w żaden sposób szkodliwa dla zdrowia. W skrajnych przypadkach wielokrotne ugryzienie może prowadzić do wstrząsu anafilaktycznego. Jest to szczególnie niebezpieczne dla małych dzieci, a także dla dorosłych cierpiących na choroby układu krążenia czy układu oddechowego. Tego rodzaju niebezpieczeństwo nie jest jednak największym zagrożeniem związanym z obecnością pluskiew w domu. Tym jest dyskomfort psychiczny, który w skrajnych przypadkach może się przekształcić w poważne zaburzenia natury psychologicznej.

Ugryzienie pluskwy a zdrowie fizyczne oraz psychiczne

Najczęstszą dolegliwością spowodowaną obecnością pluskiew są zaburzenia snu. Rzadko zdarza się, żeby ugryzienia tego owada były na tyle bolesne, że nas obudzą. O wiele gorsza jest świadomość faktu, że pasożyty bytują w tym samym miejscu, w którym śpimy.

Wcześniej wspomniany wstrząs anafilaktyczny także może się wydarzyć po ugryzieniu pluskwy, tym niemniej nie jest to zbyt częsta sytuacja. O wiele częściej zdarzają się infekcje bakteryjne w skórze, spowodowane na przykład rozdrapaniem swędzącej ranki.

Poza tym w społecznym odbiorze obecność pluskiew w domu nie jest powodem do współczucia. Wciąż pokutuje przekonanie, że są to owady, które szczególnie lubią miejsca brudne i zaniedbane, których mieszkańcy nie dbają o podstawową higienę. Jest to rzecz jasna nieprawda. Tego rodzaju pasożytom zależy przede wszystkim na obecności żywiciela. Standardy higieniczne w pomieszczeniu, w którym taki żywiciel przebywa, nie mają znaczenia. Tym niemniej raczej niechętnie dzielimy się z najbliższymi wiadomością, że mamy pluskwy w domu. Z pewnością nie jest to komfortowa sytuacja.

Warto także pamiętać o tym, że niekiedy obecność pluskiew może doprowadzić do powstania zaburzeń urojeniowych. W ogromnym uproszczeniu osoba dotknięta tą przypadłością będzie odczuwać lub widzieć poruszającą się owady nawet w sytuacji, gdy tak nie będzie. Może to mieć bardzo destrukcyjny wpływ na samopoczucie własne oraz najbliższych. W skrajnych przypadkach taki stan może się utrzymywać na długo po zakończonej sukcesem dezynsekcji, a tym samym kwalifikować osobę dotkniętą tą przypadłością na terapię psychologiczną.

Dlatego gdy ślady ugryzienia pluskwy zostaną zaobserwowane na ciele, należy jak najszybciej przedsięwziąć odpowiednie działania. Pluskwy same z siebie się nie wyprowadzą, wręcz przeciwnie – pozostawione w spokoju natychmiast zaczną się rozmnażać. Skuteczna i szybka dezynsekcja mieszkania jest kluczowa dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego. Firmą, która oferuje tego rodzaju usługi, jest PSG Polska – branżowy lider w usuwaniu zagrożeń biologicznych z naszego najbliższego otoczenia.