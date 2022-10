  Upiększ_ONA. Wpadnij sobie w oko!

"Oczy i brwi to cała twarz" – przekonuje Ela Oleniak, która zajmuje się ich stylizacją jako Upiększ_ONA. Jej studio urody oferuje jednak znacznie więcej. Zobacz zdjęcia.

- Upiększ_ONA to...

- ... Przede wszystkim zajmuję się stylizacją rzęs i brwi, a także zabiegami upiększającymi i oczyszczającymi na twarz. Lifting, henna, regulacja, depilacja, oczyszczanie itd. Pasjonuje mnie to, co robię. Ciągle się szkolę, bo ta branża nieustannie się zmienia, a ja chcę być w swojej pracy coraz lepsza. Nie wiążę się z produktami żadnej konkretnej firmy, lubię testować, lubię szukać nowych rozwiązań, stąd ciągła chęć rozwoju. Moje klientki korzystając z moich usług mają pewność, że będę korzystać tylko ze sprawdzonych rozwiązań, sprawdzonych kosmetyków itd. Dla przykładu: jeśli mam stosować nowy szampon do rzęs, najpierw uczestniczę w szkoleniu u producenta. Poznaję całościowo jego produkt, testuję i dopiero wtedy mogę decydować o proponowaniu go klientkom.

- Dlaczego właśnie branża beuty?

- Dzięki mojej siostrze. Kiedy mieszkałam w Wielkiej Brytanii, przyjechała do mnie na urlop i spytała: "A Ty tak wiecznie będziesz pracować na kogoś?" Od tego się zaczęło. Znalazła mi tam na miejscu dobrego szkoleniowca i chociaż miałam świetną, zupełnie inną pracę, ostatecznie zrezygnowałam z niej. To był impuls, a jego skutki trwają do dzisiaj.

- Gdzie działa Upiększ_ONA?

- W Elblągu, przy salonie kosmetycznym Jasmine przy Łowickiej, gdzie podnajmuję miejsce na swoją działalność. Wkrótce przenoszę się do własnego salonu przy ul. Braniewskiej 15, chcę, żeby do tego doszło jeszcze w tym roku. Często pracuję też z seniorkami czy po prostu z klientkami, które chcą, by do nic dojechać, nie stanowi to żadnego problemu.

- Pani stałe klientki chcą w zakresie stylizacji próbować czegoś nowego, czy jednak trzymają się tego, co już dla nich sprawdzone?

Fot. Upiększ_ONA

- Są klientki, które mówią: "Zrobisz najlepiej, zdecyduj sama, co zrobić". Są takie, które chcą za każdym razem tego samego. Są też takie, które mówią wprost: "Może tym razem inny kolor rzęs, może inna długość, może inne modelowanie oka" itd. Każdy jest inny, moim zadaniem jest albo coś zaproponować, albo dostosować się do potrzeb danej osoby.

- Panie korzystają z tych usług przy wyjątkowych okazjach czy na co dzień?

- Raczej na co dzień. Jest grono klientek, które korzysta z takich usług przed ważnymi spotkaniami, imprezami itd. Jednak bardzo duża grupa spośród nich to panie, które korzystają z tego niezależnie od wszystkiego, co się aktualnie dzieje w ich życiu, bo to lubią.

- Co jeszcze oferuje Upiększ_ONA?

- Mamy kombajn kosmetyczny, a co za tym idzie, mogę zaoferować klientkom oczyszczanie wodorowe czy peeling kawitacyjny. W połączeniu z odpowiednio dobranymi kosmetykami skóra staje się dzięki temu oczyszczona, odmłodzona. Dużą popularnością cieszy się lifting rzęs. Bardzo wiele klientek korzysta z tej naturalnej metody, która sprawia, że są one podkręcone. Taki efekt utrzymuje się przez sześć tygodni. Oferuję także kosmetyczne wybielenie zębów. Jeden zabieg z trzech sesji po 15 minut z żelem na zębach daje fantastyczne efekty, jest mało inwazyjny i bardzo bezpieczny. Ta usługa obecnie cieszy się dużą popularnością.

- To może nieco banalne pytanie, ale niech padnie: Dlaczego warto dbać o swój wygląd?

- Dla własnego dobrego samopoczucia! Pierwsze wrażenie w odbiorze nas przez innych może być ważne, ale przede wszystkim chodzi o nas. Robimy coś dla siebie. Tym bardziej, że niewiele trzeba. W zakresie stylizacji oczy i brwi to w zasadzie cała twarz, nie trzeba więcej makijażu, by być zadowoloną z efektu. W tym i w wielu innych kosmetycznych sprawach z przyjemnością pomoże właśnie Upiększ_ONA.

Upiększ_ONA

Łowicka 37

tel. 570 863 868

-- artykuł sponsorowany --