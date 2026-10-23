Upiorna zabawa na lodzie

Duchy, czarownice i inne mroczne postacie szykują się do przejęcia Lodowiska Helena! W piątek, 30 października, wraca Halloween Ice-Party, czyli wieczorna ślizgawka, podczas której przygasną światła, zabrzmią upiorne rytmy, a na tafli zaroi się od halloweenowych przebierańców. MOSiR zaprasza na wieczór pełen tajemniczego klimatu, konkursów i dobrej zabawy. Odważysz się wejść na lód?

Halloween Ice-Party to propozycja dla wszystkich, którzy lubią aktywnie spędzać czas i chcą poczuć wyjątkowy klimat końcówki października. Odpowiednia muzyka, przygaszone światła i halloweenowe akcenty stworzą scenerię do wspólnej zabawy na lodzie. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu zadba o muzyczną oprawę oraz konkursy, w których będzie można zdobyć nagrody.

Gorąco zachęcamy do przygotowania halloweenowych strojów i puszczenia wodzy fantazji. Czarownice, wampiry, duchy i inne tajemnicze postacie są mile widziane, a najciekawsze przebrania na pewno zostaną nagrodzone! To świetna okazja, żeby wyróżnić się na tafli i pokazać, że kreatywność nie zna granic.

Dwie części wieczornej zabawy

Na halloweenową zabawę zapraszamy na godz. 19:10 lub 20:15.

Ceny biletów (ilość ograniczona):

bilet normalny – 15 zł, 12 zł z programem „wElblągu” lub 11 zł z Elbląską Kartą Dużej Rodziny;

bilet ulgowy – 11 zł, 9 zł z programem „wElblągu” lub 7 zł z Elbląską Kartą Dużej Rodziny.

Na miejscu będzie również dostępna wypożyczalnia łyżew prowadzona przez Klub Sportowy Orzeł. Koszt wypożyczenia jednej pary łyżew wynosi 13 zł.

Zaproś znajomych, przygotuj strój i pokaż się na lodzie w halloweenowym wydaniu. Halloween Ice-Party – piątek, 30 października, godz. 19:10 i 20:15, Lodowisko Helena. Do zobaczenia na tafli!