Uprawnienia budowlane - dlaczego są tak ważne?

Budownictwo to jeden z filarów współczesnej cywilizacji. Każdy wieżowiec, most, dom czy tunel jest efektem pracy wielu specjalistów, których kompetencje są ściśle regulowane. Nic więc dziwnego, że uprawnienia budowlane stanowią nie tylko formalny wymóg, ale też gwarancję jakości, bezpieczeństwa i odpowiedzialności. Co sprawia, że są one tak istotne? Jak je zdobyć i jakie korzyści z nich wynikają?