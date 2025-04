Urlop bez stresu i bez drogiego leczenia za granicą? Przed wakacjami zadbaj o stan zębów Twoich dzieci

Dosłownie za chwilę Majówka, a później zaczynamy czas wyjazdów i podróży. Dzieci polecą na wymarzony obóz albo pierwszy raz na kolonie. Spisując sprawy do załatwienia przed wakacjami proszę dopisać ważny punkt. Wyprowadzenie na prostą leczenia zębów. Ból na urlopie lub problem z plombą to stres, którego można uniknąć. Proszę zadzwonić teraz do Willa Dentika 508 336 676 i zapisać rodzinkę na przegląd z leczeniem.