 Urządzamy dom w stylu eko — czego nie może w nim zabraknąć?

Styl ekologiczny jest w modzie już od kilku lat i wciąż zyskuje na popularności. Taki klimat kochają nie tylko miłośnicy przyrody. Neutralne kolory i naturalne materiały trafiają także do serc osób ceniących sobie spokój i harmonię. Nic więc dziwnego, że wielu inwestorów decyduje się na urządzenie całego domu w tym stylu. Podczas aranżacji mieszkania ważne są jednak wszystkie elementy które się w nim znajdują - wszelkie dodatki, w tym chociażby niepozorne drzwi pokojowe. Czego nie może zabraknąć w domu urządzonym w stylu eko?

Po pierwsze: naturalne podłogi

Urządzając dom w stylu eko, warto zadbać o dobór odpowiedniej podłogi — jest to element, który nie tylko nadaje niepowtarzalny klimat pomieszczeniom, ale także odpowiada za funkcjonalność i wygodę ich użytkowania. Efekt naturalności we wnętrzach doskonale podkreśli drewniana podłoga. Obecnie producenci oferują szeroki wybór różnego rodzaju modeli — na rynku znajdziemy zarówno surowe deski, mozaiki, jak i tradycyjny parkiet. Warto mieć jednak świadomość, że nie wszystkie modele sprawdzą się we wszystkich pomieszczeniach. W sypialni czy w salonie warto postawić na podłoże wykonane z rodzimych gatunków takich jak dąb czy jesion. W kuchni i łazience z kolei, gdzie panuje wilgoć, lepiej postawić na panele winylowe imitujące naturalne deski.

Po drugie: drzwi pokojowe

Kolejnym ważnym aspektem, który powinien być dopasowany do stylu w jakim urządzono dom, są drzwi pokojowe. Aranżując eko pomieszczenia, warto postawić na skrzydła wykonane z drewna. Nie tylko przepięknie się one prezentują i korespondują z naturalną stylistyką, lecz są też trwałe i solidne. Wymagają jednak przy tym impregnacji. Inwestorzy, którzy nie dysponują dużym budżetem, mogą postawić na drzwi pokojowe wykonane z płyty MDF — charakteryzują się one dobrymi parametrami, zwłaszcza jeżeli pokryte są folią lub laminatem.

Wybierając skrzydła, warto zwrócić uwagę na ich wymiary. Standardowo w mieszkaniach montowane są te o szerokości 80 cm. Jednak w niektórych domach, zwłaszcza powstałych kilkadziesiąt lat temu, wnęki często mają 90 a nawet 110 cm. Poszukując konkretnego modelu, należy wziąć ten aspekt pod uwagę, ponieważ nie wszyscy producenci oferują drzwi w sporym zakresie szerokości. Dodatkowo wybierając skrzydła do pomieszczeń takich, jak spiżarnia czy garderoba, z powodzeniem można zastosować mniejsze modele o szerokości 60 lub 70 cm.

Wybierając drzwi pokojowe, należy zwrócić uwagę również na zastosowane w nich zawiasy. Obecnie producenci oferują wersje bezprzylgowe, w których drzwi znajdują się w opasce maskującej licowanej ze skrzydłami, a także przylgowej dedykowanej amatorom nieśmiertelnej klasyki. W klimat wnętrz w stylu eko lepiej wpisuje się to drugie rozwiązanie. Nie bez znaczenia pozostaje także design oraz kolor skrzydeł, który powinien korespondować z resztą domu. Najlepiej jeżeli drzwi pokojowe będą utrzymane w podobnej stylistyce co podłoga i meble.

Po trzecie: drewniane meble

W stylu eko dużą uwagę zwraca się na zrównoważone wykorzystanie wszystkich zasobów mineralnych, dlatego też do tego typu wnętrz można wprowadzić zarówno nowe, jak i używane meble. Wielu inwestorów decyduje się na renowację regałów, szaf czy komód, które pamiętają jeszcze czasy PRL-u. Wystarczy jedynie oszlifować je, a następnie pomalować. Ta sama zasada dotyczy foteli i krzeseł a nawet kanap. Jeżeli chcemy dać im nowe życie, dobrze jest wymienić w nich gąbkę, a także tapicerkę. We wnętrzach w stylu eko można wykorzystać również palety, z których możemy zrobić na przykład stolik kawowy, łóżko czy szafkę.

Aranżując dom w stylu eko, należy postawić na minimalizm. Kupując nowe meble. trzeba zwrócić uwagę, z jakich materiałów są wykonane. Najlepiej unikać sztucznej imitacji skóry, a także elementów malowanych szkodliwymi farbami i lakierami. W takim domu warto postawić na kanapę oplecioną bawełną lub lniane poszewki na poduszki. Z kolei na przykład jutowe worki można wykorzystać do stworzenia podnóżka.

Po czwarte: naturalna kolorystyka

Aranżując dom w stylu ekologicznym, warto postawić na jasne neutralne kolory. Przy zakupie farb powinniśmy zwrócić uwagę na to, czy posiadają one odpowiedni certyfikat, aby mieć pewność, że nie zawierają organicznych rozpuszczalników i metali ciężkich, których opary szkodzą środowisku i ludziom. Inwestorzy którzy decydują się na aranżacje domów w tym stylu, najczęściej stawiają na kolory takie jak biel, szarość i beż. Nie oznacza to jednak, że nie można wprowadzić do tego typu wnętrz mocniejszych kolorów. Najlepiej jednak uczynić to w postaci dodatków na przykład zasłon czy poduszek bądź dywanów. Z kolei ciekawą alternatywą dla tradycyjnego zagłówka może być wykonanie go z lameli drewnianych.

Urządzając dom w stylu ekologicznym, najlepiej wykorzystywać naturalne materiały z odnawialnych źródeł i zrezygnować z tworzyw sztucznych. Troska o środowisko powinna objawiać się też wykorzystaniem energooszczędnych rozwiązań, na przykład lamp LED, a także wykorzystaniem pomp ciepła do ogrzewania czy paneli fotowoltaicznych do pozyskiwania energii elektrycznej.

