  Uwaga gracze: Tu jest raj

Elbląskie Stare Miasto ma szansę stać się mekką dla komputerowych graczy. W Gaming Zone otworzyła się brama do wirtualnego raju, gdzie mogą się oddać ulubionemu sposobowi spędzania czasu. Na graczy czeka kilkaset gier. Zobacz zdjęcia z otwarcia i film z naszą Kasią.

- Z lewej, z lewej, uważaj z lewej!

- Tam ktoś jest...

- Za dużo ich, niech mi ktoś pomoże... I zginąłem, dziękuję za grę...

- I może w końcu zająłbyś się czymś pożytecznym. Jak można cały dzień przy jakieś strzelance spędzić.

Takie dialogi znają wszyscy gracze. Zamiast skupić się na przeżyciu i sukcesach w grze, muszą słuchać o tym, że psa trzeba wyprowadzić, powtórzyć z synem matematykę (syn najchętniej potowarzyszyłby tacie w partyjce CS-a. Nieraz wzajemnie uratowali sobie cztery litery...), zająć się lekcjami, albo malowaniem pokoju. A przecież są sprawy ważne i ważniejsze...

* * *

Jest takie miejsce w Elblągu, gdzie nikt nie będzie graczowi gderał w ucho, że trzeba śmieci wyrzucić, iść do sklepu, albo teraz, natychmiast jajecznicę usmażyć. Gdzie będzie mógł usiąść w bardzo wygodnym fotelu, nałożyć słuchawki na uszy i... wejść do raju. Gaming Zone przy ul. św. Ducha 17 na Starym Mieście to 20 stanowisk gamerskich wyposażonych w sprzęt najwyższej klasy, 2 stanowiska w wersji premium wyposażone przez firmę Genesis oraz 2 stanowiska Playstation 5.

(fot. Mikołaj Sobczak)

Baza gier to kilkaset najbardziej popularnych tytułów zaczynając od Counter Strike'a, LoLa, Fornite'a... W sumie można tak wymieniać długo. Żeby się przekonać, co tu mają, najlepiej przyjść do gamerskiej kafejki Gaming Zone i sprawdzić samemu. Ostrzegamy: szybko możecie stamtąd nie wyjść. I drugie ostrzeżenie: lista dostępnych tytułów ma się zmieniać co jakiś czas, więc warto wpadać częściej, żeby zobaczyć, co się zmieniło.

* * *

Gaming Zone to idealne miejsce, żeby zrobić tam urodziny dla dziecka i imprezę integracyjną dla dorosłych. Żeby przyjść samemu, albo w grupie spróbować swoich sił w wirtualnym świecie. W tajemnicy wam powiemy, co zdradziła nam obsługa: jeżeli zbierze się duża grupa, to są gotowi otworzyć Gaming Zone nawet w nocy. A wiadomo, że nocne sesje to jest to, co gracze lubią najbardziej. W planach są organizacje gamerskich turniejów. - Po cichu liczymy, że uda nam się stworzyć drużynę e-sportową. Elbląskie środowisko graczy jest dość silne – zdradza nam obsługa Gaming Zone.

Gaming Zone

ul. św. Ducha 17

82 – 300 Elbląg

tel.: 512 454 326

mail: gamingroomaz00@gmail.com

--- art. sponsorowany ---