 Volkswagen Home Plichta w Elblągu!

To dobra wiadomość dla mieszkańców Elbląga i okolic. 15 lipca przy ul. Warszawskiej 47 swoje drzwi otworzył Volkswagen Home Plichta – nowe miejsce stworzone z myślą o osobach, które chcą poznać świat marki Volkswagen w swobodnej, przyjaznej atmosferze.

Volkswagen Home to nowoczesna przestrzeń, w której można z bliska zobaczyć najnowsze modele Volkswagena, porównać dostępne rozwiązania oraz porozmawiać z doradcami o samochodzie najlepiej dopasowanym do codziennych potrzeb. Bez pośpiechu, bez presji i bez zobowiązań.

To nie jest klasyczny salon samochodowy. To miejsce spotkań, rozmów i spokojnego poznawania oferty marki. Przy filiżance dobrej kawy możesz zapoznać się z aktualnymi modelami, możliwościami finansowania oraz ofertą samochodów dostępnych od ręki.

Od 15 lipca mieszkańcy Elbląga nie muszą już wyjeżdżać do innych miast, aby porozmawiać z ekspertami marki Volkswagen. Wszystko jest dostępne na miejscu – w nowej, komfortowej przestrzeni Volkswagen Home Plichta.

Zapraszamy do odwiedzenia nas przy ul. Warszawskiej 47 w Elblągu.

Volkswagen Home Plichta

Twój Volkswagen. Bliżej niż myślisz.

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – piątek: 9:00–18:00

Sobota: 9:00–14:00

Przyjdź, poznaj nowe miejsce marki Volkswagen w Elblągu, zobacz najnowsze modele i porozmawiaj z naszymi doradcami przy dobrej kawie – bez pośpiechu i bez presji.