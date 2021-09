W Castoramie za elektrograty dostaniesz kwiaty! Czekamy 23-25 września

Chcesz się pozbyć elektrośmieci? Los planety nie jest Ci obojętny? Z pomocą przychodzi Castorama! W ramach akcji "Kwiaty za elektrograty" nie tylko uporasz się z niepotrzebnym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, ale w dodatku otrzymasz wrzosy.

Sprzęt RTV/AGD, baterie, świetlówki, stare telefony komórkowe i tak dalej... Elektrośmieci w naszych gospodarstwach domowych gromadzi się coraz więcej, nie można ich jednak wyrzucać do zwykłych kontenerów. Kadm, rtęć, związki bromu, azbest i wiele innych są szkodliwe dla nas i dla świata natury. Wiemy doskonale, że zużyty sprzęt negatywnie oddziałuje na środowisko, dlatego elektroodpadami należy mądrze gospodarować. Po raz kolejny pomoże w tym Castorama!

W ramach jesiennej akcji, w dniach 23-25 września za przyniesienie elektroodpadów do wszystkich sklepów sieci otrzymamy wrzosy. Im więcej zużytego sprzętu przyniesiemy, tym więcej ich otrzymamy. W ten sposób nie tylko zadbamy o środowisko i pozbędziemy się zbędnych rzeczy, ale będziemy mogli ucieszyć się pięknymi kwiatami. Innymi słowy: zyskujemy potrójnie!

Akcja ma na celu budowanie świadomości ekologicznej Polaków i pokazywanie, że kwestia ochrony środowiska dotyczy absolutnie wszystkich. Nie wszyscy jeszcze pamiętamy, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy oddawać do specjalnie przeznaczonych pojemników lub miejsc zbiórki odpadów. Aby akcja się powiodła, liczymy na Twój dobry przykład! Domowe porządki czas zacząć!

- Czy wiesz, że w ciągu jednego roku z lasów wywieziono 108 tysięcy metrów sześciennych elektrośmieci? Jak wynika z danych Lasów Państwowych, ponad 80 proc. śmieci w lesie to odpady użytkowe, tj. opakowania, urządzenia AGD, a nawet meble i części samochodów – informuje sieć Castorama. Na szczęście coraz więcej osób ma świadomość tego problemu i przyłącza się do podobnych, proekologicznych inicjatyw. Nie czekaj i dołącz do nich! Czekamy na Ciebie od 23 do 25 września, także w Castoramie w Elblągu.

W Castoramie znajdziesz materiały remontowe, budowlane, ogrodnicze oraz dekoracje do domu. Z nami szybko skompletujesz wszystkie narzędzia i materiały i bez problemu rozpoczniesz zaplanowane prace. Od 23 lat dostarczamy swoim klientom najwyższej jakości produkty. Castorama to sprawdzona sieć marketów, której możesz zaufać.

Castorama Elbląg

ul. Żuławska 25

poniedziałek-piątek 7-21

sobota 7-20

niedziele handlowe 9-19

www.castorama.pl

