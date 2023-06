W Elblągu rozkochasz się w smakach Gruzji

Restauracja Gruzińska Sarchan & Kebab to wyjątkowe miejsce na gastronomicznej mapie Elbląga, tak jak wyjątkowa jest gruzińska kuchnia. Daj się porwać niepowtarzalnym smakom prosto znad Morza Czarnego! Zobacz zdjęcia.

Dlaczego to miejsce jest wyjątkowe?

- Bo naprawdę staraliśmy się tu stworzyć oryginalną, gruzińską restaurację, z kucharzami z Gruzji. Myślę, że to nam się udało – podkreśla Sarchan Ismailovi. - To miejsce to taka "gruzińska wyspa" w Elblągu i warto tu przyjść i przekonać się, jak smakuje ta kuchnia. A oddaje ona charakter kraju, w którym w jednej chwili możemy jeździć na nartach w górach, a pół godziny później kąpać się w morzu. Podobnie z jedzeniem, każdy znajdzie tu coś dla siebie. Bywa ostro, bywa słodko, ale zawsze smacznie. Gdy jemy gruzińskie jedzenie, to jest trochę tak, jak byśmy podróżowali po tym kraju.

Jakie mogą być przystanki w tej podróży? Zacznijmy od chinkali, o których Polacy mówią czasem, że to "duże pierogi".

- To jedno z najlepszych dań opartych na cieście, z mięsem wołowo-wieprzowym, charakterystycznymi gruzińskimi przyprawami i ziołami, a do tego oczywiście bulion. To jednocześnie pewien rytuał, chinkali trzeba jeść w odpowiedni sposób, żeby poczuć jego wartość w 100 procentach – podkreśla restaurator.

Kolejne warte uwagi dania to chaczapuri po adżarsku (w kształcie łódki z serem i jajkiem sadzonym) albo megruli, tradycyjny placek z serem wypiekany w piecu. Pycha!

- Ser, którego używa się w chaczapuri, nazywa się sulguni, to najsłynniejszy gruziński ser, a jego nazwa oznacza "serce i duszę" – tłumaczy Sarchan Ismailovi.

Na pyszne gruzińskie dania zaprasza Sarchan Ismailovi. Fot. Mikołaj Sobczak

Serca i duszy nie brakuje w żadnym daniu oferowanym przez restaurację przy ul. Ogólnej. Znajdziemy tu wspaniałe gruzińskie odżachuri (smażona wieprzowina z ziemniakami i cebulą), adżapsandali (warzywa duszone w gruzińskich przyprawach), ostri (pikantny gruziński gulasz wołowy) czy charczo (tradycyjna gruzińska zupa z mięsem wołowym i ryżem) i wiele, wiele więcej... A może ktoś ma ochotę na kebab? Też go tutaj znajdziemy, ale to nie taki kebab, jakich wiele, a w specjalnym gruzińskim wydaniu. Dodajmy, że wszystkie te pyszne dania popijemy wspaniałą, gruzińską lemoniadą.

Restauracja Gruzińska Sarchan i Kebab to także przestronny lokal z niepowtarzalną gruzińską atmosferą. To doskonałe miejsce na wypad z rodziną i przyjaciółmi albo na randkę. A jeśli nie mamy pomysłu na obiad lub kolację w domu czy szukamy pomysłu na lunch w pracy, to doskonałe gruzińskie dania zamówimy z dowozem pod wskazany adres, również za pośrednictwem NaWynos - jeszcze smaczniej, bo z rabatem!

Do zobaczenia w kulinarnym świecie Gruzji!

