W świątecznych i wiosennych porządkach pomoże hurtownia Jurex!

Zbliżają się święta, a wraz z nimi wiosenne porządki. W hurtowni Jurex zaopatrzymy się we wszelkie artykuły, które pomogą nam je przeprowadzić! Co ważne, zamówienia na terenie Elbląga i okolic Jurex dostarczy do firm, biur i naszych domów całkowicie za darmo. Zobacz zdjęcia.

Dłuższe i coraz cieplejsze dni zachęcają nas do wiosennych porządków i przygotowania domów na święta spędzane w rodzinnym gronie. W przeprowadzeniu wszelkich prac pomoże nam hurtownia Jurex ze swoją bogatą ofertą produktów.

Ściereczki z mikrofibry, środki do mycia podłóg, nawilżane ścierki do wycierania szyb i luster – wszystko to znajdziecie w ofercie hurtowni Jurex, oczywiście w atrakcyjnych cenach! Oprócz tego w hurtowni czekają m. in. płyny do mycia naczyń, kostki i nabłyszczacze do zmywarek, a nawet rolki czyściwa dla firm sprzątających. W przygotowaniu domu na wiosnę z pewnością pomogą też papierowe ręczniki na dużych i małych rolkach, gąbki czy odświeżacze powietrza.

W hurtowni Jurex zaopatrzymy nasz dom i biuro także w środki ochronne, tak istotne w walce z trwającą pandemią COVID-19: płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni, trójwarstwowe maseczki, rękawice lateksowe i nitrylowe, żele antybakteryjne w dużych, półlitrowych pojemnikach a także jednorazowe rękawiczki foliowe. Znajdziemy tu również artykuły higieniczne, takie jak papiery toaletowe różnych marek czy gąbki.

Jurex to także pełny asortyment artykułów biurowych i szkolnych. To m. in. plecaki, bloki, kredki i wszystko, co może przydać się w szkole.

Zaopatrzymy się tu także w tonery, datowniki, papier ksero, segregatory, a także różne rodzaje druków czy dzienniki szkolne. W hurtowni Jurex wyrobimy pieczątki i zaopatrzymy się w puchary i szklane statuetki – Jurex przygotuje na nie (i nie tylko na nie) specjalne grawerunki, np. z podziękowaniami czy życzeniami.

W ofercie są także akcesoria do laminowania i bindowania i niszczarki dokumentów. Zamówienia na terenie Elbląga i okolic Jurex dostarczy całkowicie za darmo!

Zapraszamy do składania zamówień i zakupów na miejscu.

Hurtownia Jurex

Elbląg; Grunwaldzka 2

poniedziałek-piątek 8-16

e-mail: jurex.elblag@wp.pl

tel. +48 55 237 08 14

jurex.osaa.com.pl

-- artykuł sponsorowany --