 W trosce o rozwój dziecka z Fizjo Baby & Lady

- Jeżeli coś niepokoi rodzica w rozwoju dziecka, w jego postawie, to zapraszam do kontaktu z Fizjo Baby & Lady. Szybka reakcja pozwala na uniknięcie kolejnych nieprawidłowości – mówi Sylwia Konopka, która od lat pracuje z dziećmi na różnych etapach ich rozwoju psychoruchowego. Zobacz zdjęcia.

- Dlaczego fizjoterapia może być potrzebna dziecku?

- Jako fizjoterapeuta pediatryczny wspieram dzieci na każdym etapie rozwoju. Zaczynam już od najmłodszych poprzez prawidłową, neurorozwojową pielęgnację. Pierwszy zmysł, który rozwija się w łonie matki, to dotyk. Właśnie poprzez dotyk, czyli podnoszenie dziecka na ręce, odkładanie, przyjmowanie pozycji do karmienia, odbicia, ubieranie, zabiegi pielęgnacyjne jak kąpiel czy zmiana pieluszki, możemy wpływać na stymulację prawidłowego rozwoju. Tych praktycznych umiejętności uczę na warsztatach lub podczas pierwszej wizyty rodziców w gabinecie. Na pierwszym spotkaniu oceniam również rozwój psychoruchowy dziecka.

- Czym przejawia się prawidłowy rozwój dziecka?

- Prawidłowy rozwój cechuje się tym, że w określonym czasie pojawiają się pewne umiejętności prezentowane przez dziecko. Ważne jest osiągnięcie danej umiejętności, np. obrotu z pleców na brzuch, ale także sposób, w jaki dziecko to wykonuje. Analizuję, czy angażuje ono właściwe grupy mięśniowe, by wykonać daną aktywność, choćby wspomniany obrót, czy włączają się kompensacje, a więc angażowanie nieodpowiednich mięśni. Gdy obecne są nieprawidłowe wzorce ruchowe jeśli chodzi o sposób, w jaki dziecko się porusza, to oznacza, że jest jakaś przeszkoda, blokada, z którą należy popracować, by umożliwić prawidłowy ruch. Podobnie jest z dziećmi, które mają zaburzenia związane z pracą ośrodkowego układu nerwowego. Występują u nich w ciele blokady, ograniczenia uniemożliwiające korzystanie z prawidłowych wzorców ruchowych. Wówczas staram się poprzez współpracę z dzieckiem, by jego wzorce ruchowe, sposób poruszania, były jak najbardziej zbliżone do prawidłowych.

- Jakie problemy u dzieci często występują obecnie?

- W ostatnim czasie do gabinetu trafia coraz więcej starszych dzieci z zaburzonym napięciem posturalnym. To nic innego jak stabilność naszego ciała w trakcie wykonywania różnych aktywności, gdy działa siła grawitacji. To zaburzenie rodzi kolejne problemy, jak np. wady postawy czy stóp. Z dziećmi z takimi problemami pracuję wykorzystując techniki rozluźniania mięśniowo-powięziowego i ćwiczenia czynne wykonywane przez dziecko. Inną grupą pacjentów są dzieci z wadami genetycznymi, wrodzonymi, które również obejmuję opieką. Terapię zawsze dostosowuję do potrzeb i możliwości dziecka. Jeżeli coś niepokoi rodzica w rozwoju dziecka, w jego postawie, to zapraszam do kontaktu z Fizjo Baby & Lady. Szybka reakcja pozwala na uniknięcie kolejnych nieprawidłowości.

- Fizjo Baby & Lady bierze udział w Startup House IV realizowanym przez Akademię Nauk Stosowanych w Elblągu. Co daje Pani gabinetowi udział w tym projekcie?

- Mam możliwość skorzystania ze szkoleń menedżerskich i spojrzenie na prowadzoną działalność z punktu widzenia przedsiębiorcy. To także sposób dotarcia do świadomości większej liczby osób, by zadbały o swoje zdrowie.

- Jak zapisać się na wizytę w gabinecie?

- Zachęcam do umówienia wizyty pod numerem telefonu 607 763 055 lub o kontakt przez stronę facebookową gabinetu. Jeśli nie odbiorę telefonu, zawsze oddzwaniam. Wygodną dla mnie formą kontaktu są też smsy. Zapraszam do konktaktu!

Fizjo Baby & Lady. Fizjoterapia pediatryczna i uroginekologiczna

Elbląg, ul. Niepodległości 18

tel. 607 763 055

-- artykuł sponsorowany --