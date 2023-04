 W Zielonym Gaju wiedzą, jak tworzyć piękno

Kwiaciarnia Zielony Gaj od 21 już lat zachwyca klientów kompozycjami i aranżacjami. Tutaj wszystko zaczyna się w sercu, potem jest we wnikliwym oku, a następnie w uzdolnionych rękach. W tym miejscu zmówisz piękny ślubny bukiet, komunijny wianek, czy wiązankę kwiatów dla ukochanej. To oferta także dla firm na przeróżne eventy. Zobacz zdjęcia.

Tutaj kochają naturę, to jest pewne: kwiaty, zieleń, mech, czy zioła. Kochają też ludzi, ponieważ w Zielonym Gaju każdy klient będzie się czuł wyjątkowy. Kwiaciarnia Zielony Gaj jest miejscem, w którym od wielu lat z pasją i ogromnym zaangażowaniem powstają kompozycje kwiatowe. Nadają one niepowtarzalny charakter najważniejszym momentom w Waszym życiu: ślub, komunia św., bankiet, event, impreza firmowa. - U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Każda kompozycja jest indywidualnie dobrana do potrzeb klienta i wykonana zgodnie z jego wskazówkami. Może on oczywiście określić pułap cenowy, nam jest wtedy łatwiej, bo wiemy czym dysponujemy przy aranżacji wnętrza czy wykonywaniu kompozycji - mówi Małgorzata Kosno, właścicielka kwiaciarni Zielony Gaj.

W tym roku mija 21 lat od otwarcia kwiaciarni. - Nie ukrywam, że początki były trudne, ale nasza ciężka praca zaowocowała. Mamy cudownych klientów. Są wśród nich tacy, którzy potrafią do nas jechać po jedną różę z drugiego końca miasta. Staramy się, aby każdy znalazł coś dla siebie, klient może przynieść nawet własne naczynie, a my wykonamy w nim kompozycję. Jesteśmy otwarci na każdą propozycję klienta. My tworzyliśmy obraz tej kwiaciarni, ale klienci również mieli na to swój wpływ w ciągu tych 21 lat - podkreśla Małgorzata Kosno.

Pracownicy Zielonego Gaju trzy razy wykonywali dekoracje w Pałacu Prezydenckim. Mają na swoim koncie wiele aranżacji weselnych (również we Włoszech), różnego rodzaju eventy, dekoracje kościołów i przyjęć komunijnych. - Zawsze staramy się, aby zamówienie było dopasowane do klienta, proste w przekazie, ale jednocześnie wymowne – mówi Małgorzata Kosno.

Kwiecień to przede wszystkich zielona Wielkanoc, a maj to czas komunii świętych. - Przychodzi ten moment, że bardzo chce nam się wiosny, chce nam się zieleni, kwiatów. Zapraszamy po świąteczne (i nie tylko) kompozycje. Maj to oczywiście czas pierwszych komunii świętych. Dekorujemy kościoły oraz miejsca, w których odbywają się przyjęcia komunijne. Naszą specjalnością są wianki komunijne, robimy je zawsze nad ranem, aby kwiaty były świeże. Serdecznie zapraszamy do naszej kwiaciarni – mówi pani Małgorzata.

Kwiaciarnia Awangardowa Zielony Gaj

ul. Rzeźnicka 12-13A, Elbląg

tel.55 232 90 70, mail kontakt@zielonygaj.pl

