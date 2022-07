 Wakacje w Grecji - dlaczego nie tracą na popularności?

Grecja jest jednym z tych krajów, które rokrocznie cieszą się niesamowitą popularnością w kontekście wakacyjnych wyjazdów. Nic jednak dziwnego, skoro Hellada posiada szereg zalet, które wielu Polaków wykorzystuje co każdą, letnią wyprawę. Ma nam do zaoferowania piękne plaże, wyśmienitą kuchnię oraz dobrą pogodę. To nie jedyne plusy spędzenia tam wakacyjnego urlopu. Poznajmy kilka powodów, dla których Grecja nie traci na popularności.

Niskie ceny wycieczek w Grecji

Wakacje w Grecji, wbrew pozorom, nie są bardzo drogie. Ceny hoteli na 7-dniowy wypoczynek poza ścisłym sezonem można znaleźć już od kilkuset złotych. Tanie wczasy w Grecji można więc zarezerwować bez większych obaw o utratę dużej ilości pieniędzy. Dobrym wyborem, którym często kierują się polscy turyści są wakacje All Inclusive. Dzięki temu można zaoszczędzić sporą sumę na posiłki w trakcie wyjazdu. Warto także wspomnieć, że większość hotelu oferuje wyżywienie ze smakami prawdziwej, greckiej kuchni.

Co więcej, bogata oferta wycieczek równa się z mnóstwem promocji w ofercie last minute. Ceny wycieczek tuż przed wyjazdem spadają nawet do 60%. Z tego powodu warto śledzić oferty hoteli na greckich wyspach, ponieważ najpopularniejszy resorty szybko się wyprzedają i nie pojawiają się na stronach.

Wiele atrakcji i grecka kultura

Grecy są niezwykle przywiązani do tradycji i kultury narodowej. Wieczory pełne muzyki, zabawy oraz pysznego jedzenia to właśnie wyjątkowy klimat typowej greckiej uczty. Dla osób spragnionych wrażeń polecane są szczególnie greckie festiwale, gdzie można odkryć piękny folklor tego kraju. Na wycieczce do Grecji nie może jednak zabraknąć najsłynniejszego tańca, czyli zorby.

W tym kraju nie ma miejsca na nudę. Oprócz festiwali i tańców na gości czeka mnóstwo atrakcji. Dla aktywnych polecane są sporty wodne oraz górskie wędrówki. Jeśli decydujemy się na podróż z maluchami warto wybrać hotele z animacjami oraz aquaparkami, które skutecznie zajmą nasze dzieci. Na wczasy dla par rekomendowane są z kolei romantyczne rejsy wzdłuż malowniczego wybrzeża i zwiedzanie sąsiednich wysp.

Zabytki greckiego świata

Na stronie https://www.traveligo.pl/ można również zapoznać się z innymi informacjami, dzięki którym większość niezdecydowanych powinna zostać zachęcona do wyboru właśnie Grecji. Znajdziemy tam mnóstwo starożytnych zabytków. Najsłynniejsze z nich to z całą pewnością Akropol w Atenach, Pałac w Knossos na Krecie czy Lwia Brama. Dla amatorów historii polecana jest wycieczka do Meteorów. Na stronie https://www.traveligo.pl/last-minute/grecja możemy odnaleźć więcej cennych informacji o tej destynacji.