 Wanna narożna w małej łazience - czy to możliwe? Jak zagospodarować przestrzeń?

Wanna narożna to popularne rozwiązanie do małych łazienek. Pozwala wypełnić róg pomieszczenia, zostawiając więcej miejsca na resztę wyposażenia. Jest bardzo częstym wyborem w małych łazienkach w domach jednorodzinnych. Powierzchnia tego typu pomieszczeń, nawet jeśli mała, zazwyczaj jest mniej problematyczna niż w przypadku łazienek w bloku, szczególnie jeśli chodzi o budynki z tzw. wielkiej płyty. Czy zatem wanna narożna sprawdzi się w drugim przypadku? Kiedy będzie odpowiednim rozwiązaniem do wnętrz? Jak zagospodarować niewielką przestrzeń z wanną narożną? Sprawdź!

Czy wanna narożna sprawdzi się w każdej małej łazience?

Wanna narożna to dobry wybór do małych łazienek, ale nie wszystkich. Ten model nie sprawdzi się w przypadku niewielkich pomieszczeń, które są dodatkowo wąskie. Najczęściej z taką sytuacją można spotkać się w blokach z tzw. wielkiej płyty. Postawienie w nich nawet najmniejszej wanny narożnej o szerokości 75 cm może być po prostu niemożliwe lub zwyczajnie bezsensowne. Warto bowiem pamiętać, że mała łazienka często oznacza także niewielkie mieszkanie, a co za tym idzie, najprawdopodobniej w pomieszczeniu kąpielowym musi zmieścić się też pralka. Znalezienie dla niej odpowiedniego miejsca może być utrudnione przez zaokrąglony przód wanny.

W powyższej sytuacji najlepszym wyborem będzie kabina prysznicowa lub mała wanna prostokątna. Można ją postawić w poprzek na końcu pomieszczenia tak, aby wypełniła całą przestrzeń od jednej ściany bocznej do drugiej, albo postawić na krótszy model o długości 120 cm. Wtedy obok samej wanny często zmieści się też pralka (dobra opcja w przypadku małych łazienek np. 180x180 cm). Gdyby wykonać ten sam zabieg, ale z wanną narożną, jej zaokrąglony przód ograniczyłby możliwości aranżacyjne reszty wyposażenia – szafki łazienkowej, umywalki, kosza na pranie.





Wanna narożna często jest też nieodpowiednia w niewielkich łazienkach o dużych skosach. Jej użytkowanie może być wtedy niewygodne ze względu na ryzyko uderzenia głową w sufit.

Dodatkowo warto pamiętać, że w przypadku bardzo małych łazienek, w których wanna narożna sprawia wrażenie postawionej na siłę, mogą zostać zaburzone proporcje wnętrza. Już i tak niewielkie pomieszczenie zostanie optycznie zmniejszone, co wpłynie z pewnością negatywnie także na całą aranżację.

Wanna narożna w małej łazience – kiedy zatem warto ją wybrać?

Mimo wszystko wanna narożna w małej łazience może być odpowiednim wyborem. Sprawdzi się, gdy w mieszkaniu czy domu jest osobne pomieszczenie gospodarcze na pralkę. W takiej sytuacji znacząco wzrastają możliwości aranżacyjne wnętrza. Dlaczego warto wybrać wannę narożną do małej łazienki?

Więcej wolnej przestrzeni – wanna w rogu może sprawiać, że układanie innych elementów będzie problematyczne, ale jednocześnie pozostawia więcej miejsca na poruszanie się.

– wanna w rogu może sprawiać, że układanie innych elementów będzie problematyczne, ale jednocześnie pozostawia więcej miejsca na poruszanie się. Komfort użytkowania – wanna narożna często jest lepiej wyprofilowana i wygodniejsza w korzystaniu niż wanna prostokątna.

– wanna narożna często jest lepiej wyprofilowana i wygodniejsza w korzystaniu niż wanna prostokątna. Stylowy wygląd – dzięki nowoczesnemu designowi, wanna narożna dodaje łazience elegancji i klimatu SPA. To świetny sposób, by dodać przestrzeni charakteru.

– dzięki nowoczesnemu designowi, wanna narożna dodaje łazience elegancji i klimatu SPA. To świetny sposób, by dodać przestrzeni charakteru. Więcej miejsca na przechowywanie – wanny narożne mają szerszy brzeg w rogu, co pozwala przechowywać kosmetyki i środki do pielęgnacji. Z jednej strony zatem taki model będzie masywniejszy od prostokątnej wanny, ale z drugiej zaoferuje dodatkową, praktyczną przestrzeń do zagospodarowania.

Jakie wymiary mają małe wanny narożne?

Małe wanny narożne są dostępne w różnych wymiarach. Do niewielkich wanien narożnych zaliczyć można modele 120x90 cm, 120x120 cm oraz 130x130 cm. Większe zaczynają się od długości 140 cm, chociaż w tej grupie znajdują się też wersje asymetryczne np. o szerokości 75, 80 czy 85 cm. Mogą być odpowiednie do małej łazienki o nietypowych proporcjach. Pozwolą wypełnić wolną przestrzeń, pozostawiając jednocześnie więcej miejsca na zagospodarowanie tam, gdzie jest to potrzebne.

Istotna jest również głębokość wanny. Nawet niewielkie modele o szerokości 75 lub 80 cm mogą mieć głębokość 40 czy 45 cm. Pozwala to na wygodną, relaksującą kąpiel w stosunkowo niewielkiej łazience.

Jak zaaranżować małą łazienkę z wanną narożną?

Aranżacja małej łazienki z wanną narożną wymaga odpowiedniego zaprojektowania wnętrza. Warto przede wszystkim postawić na minimalizm. Element ten sam w sobie jest dość masywny – brzegi wanny nie są wąskie jak w przypadku małych modeli prostokątnych. Dlatego resztę łazienki warto urządzić tak, by nie zagracić przestrzeni. Najlepiej postawić na jasne kolory i płytki łazienkowe z połyskiem, które wpłyną na optyczne powiększenie wnętrza. Dobrze sprawdzą się też duże lustra powieszone na ścianie. Nie ograniczą ruchów, a jednocześnie wizualnie powiększą łazienkę. Podstawą jest też dobre oświetlenie.

W małej łazience z wanną narożną najlepiej sprawdzą się takie style wnętrzarskie jak nowoczesny czy skandynawski. Nie potrzebują one wielu dodatków i lubią się z jasnymi kolorami. W dodatku akcesoria w tych stylach powinny być proste, bez zbędnych ozdobników. Minimalizm to najlepszy wybór na niewielkich metrażach.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę na zaokrąglenia wanny narożnej i zachować spójność – inne elementy jak szafki łazienkowe, umywalka czy toaleta również powinny mieć obłe kształty. Dzięki temu aranżacja będzie wyglądała na przemyślaną.

Wanna narożna w małej łazience – jak połączyć funkcjonalność z estetyką?

Wanna narożna to ciekawy wybór, który ma wiele zalet, ale na pierwszym miejscu zawsze trzeba stawiać funkcjonalność łazienki. Jeśli istnieje możliwość umieszczenia wanny w pomieszczeniu w taki sposób, aby nie blokowała dostępu do innych elementów wyposażenia, takich jak toaleta, umywalka czy pralka – będzie to dobry wybór. W innym przypadku warto rozważyć niewielką kabinę prysznicową lub małą wannę prostokątną.

