 Warszawskie Przedmieście w Elblągu. Atuty miasta i bliskość natury w jednym

Nowoczesny design, wysokiej jakości wykończenie, a nade wszystko – atrakcyjna lokalizacja blisko natury. To wszystko sprawi, że Twoja codzienność na Warszawskim Przedmieściu – osiedlu przy ul. Dąbrowskiego w Elblągu – będzie upływała przyjemnie, komfortowo i z licznymi możliwościami aktywnego spędzania czasu. Postaw na bezpieczeństwo, współczesną architekturę i zachwycającą lokalizację. Zobacz wizualizacje.

Miejsce pełne harmonii

Warszawskie przedmieście to nowoczesna estetyka, za którą stoi m. in. wykorzystanie wysokiej klasy materiałów. Projekt jest pomyślany tak, by osiedle pozostawało stylowe niezależnie od zmieniającej się mody. Jak to możliwe? Jego forma architektoniczna jest dostosowana do otaczającego krajobrazu. Warszawskie Przedmieście zlokalizowane jest na terenie pozbawionym zabudowy kubaturowej, w otoczeniu zieleni, ogródków działkowych i niskiej zabudowy jednorodzinnej. Tutaj nic nie przesłoni nam pięknych widoków, wszystko jest pomyślane tak, by pozostawało w harmonii z otoczeniem. By to poczuć, wystarczy wyjść na balkon.

Nowoczesny projekt

Budynki są interesujące pod względem bryły, jednocześnie wpisując się doskonale w otoczenie. Zaprojektowano dwa większe budynki korytarzowe i jeden mniejszy punktowy – te większe zlokalizowano na planie w kształcie nieregularnego prostokąta. Dla mocniejszego podkreślenia odrębności brył jedna z nich na styku z drugą ma zwiększoną wysokość. W tym miejscu zaprojektowano antresolę z wyjściem na taras na dachu.

- Aktualnie realizujemy budynek mieszkalny B2 w którym zaprojektowano 68 lokali mieszkalnych zlokalizowanych na 4 kondygnacjach nadziemnych oraz z dwukondygnacyjną podziemną halą garażową, każda z osobnym wjazdem z 78 miejscami parkingowymi. Na każdej kondygnacji podziemnej dodatkowo zaprojektowano komórki lokatorskie - czytamy na stronie Warszawskiego Przedmieścia.

Mieszkania obsługiwane są przez klatkę schodową zlokalizowaną centralnie na rzucie budynku.

Atrakcyjna lokalizacja

Osiedle położone jest w dzielnicy Elbląga o tej samej nazwie, przy ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego. Warszawskie Przedmieście to swoista brama do pięknego Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Współcześnie niejako na nowo doceniamy możliwość obcowania z przyrodą, stawiamy na zdrowy styl życia, ważny jest dla nas sport i rekreacja. Lokalizacja osiedla sprawia, że te możliwości mamy na wyciągnięcie ręki!

Warszawskie Przedmieście to też doskonały dostęp do tego wszystkiego, co oferuje sam Elbląg. Na uwagę zasługuje m. in. bliskość lokalnych uczelni wyższych czy Hali Sportowo-Widowiskowej, istotnego punktu na kulturalnej i sportowej mapie Elbląga. Blisko mieszkańcy osiedla mają też na zakupy - i mowa tu o tych mniej i bardziej codziennych wizytach w sklepach. To wszystko sprawia, że osiedle przy Dąbrowskiego umożliwia jak żadne inne miejsce zachowanie równowagi między korzystaniem z tego, co oferuje miasto, a potrzebą ucieczki od współczesnego zgiełku.

Dodajmy, że z Warszawskiego Przedmieścia możliwy jest szybki dojazd do drogi ekspresowej, co pozwala na dotarcie do Trójmiasta w około 40 minut.

Funkcjonalność

Na osiedlu przy Dąbrowskiego dla komfortu mieszkańców zastosowano m. in. cichobieżne windy obsługujące wszystkie kondygnacje, również poziom garażu podziemnego. W przestrzeniach wspólnych do dyspozycji mieszkańców przewidziano bezpieczny plac zabaw dla najmłodszych, nie brakuje też naziemnych miejsc parkingowych. Dostęp do osiedla jest ograniczony szlabanem, a mieszkania wyposażone są w wideodomofony. Tu na każdym kroku liczy się dbałość o komfort, bezpieczeństwo i zapewnienie warunków do wypoczynku.

Atuty osiedla:

cicha i spokojna okolica

otulina Parku Krajobrazowego

ponadczasowa architektura i wykończenia

optymalne nasłonecznienie

bliski wyjazd na drogę ekspresową S7 i S22

w bliskiej okolicy: przedszkole, żłobek, szkoła, komunikacja miejska, apteka , centrum handlowe

wjazd chroniony szlabanem, videodomofon

plac zabaw dla dzieci

Cechy apartamentów:

nowoczesne okna o wysokich parametrach technicznych

drzwi wejściowe o podwyższonej klasie akustycznej Rw 42dB, antywłamaniowe RC3

ogrzewanie podłogowe w łazience

miejsca parkingowe naziemne i podziemne

cichobieżne windy

wysoki standard wykończenia części wspólnych

balkony wykończone i gotowe do użytkowania

powierzchnie apartamentów od 36 do 91 m2.

ceny od 9240 zł za m2.

