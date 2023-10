Wellness nad Bałtykiem – Jak odnowić ciało i ducha w Świnoujściu

Świnoujście, malownicze miasto na zachodnim wybrzeżu Polski, otoczone wodami Bałtyku, jest idealnym miejscem do regeneracji ciała i ducha. Co sprawia, że to miejsce jest tak wyjątkowe, to morski mikroklimat, plaża Świnoujście i wyjątkowa oferta wellness i spa dostępna dla gości. Dzisiaj skupimy się na tym jakie korzyści niesie za sobą korzystanie z dobrodziejstw Bałtyku i jak odprężyć się na polskim wybrzeżu.