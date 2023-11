Weryfikacja stanu prawnego nieruchomości przed zakupem

Stan prawny nieruchomości odnosi się do kompleksu praw i obciążeń związanych z danym gruntem lub budynkiem. Obejmuje on informacje o właścicielu, prawach związanych z użytkowaniem, obciążeniach takich jak hipoteki czy służebności, a także ograniczenia wynikające z przepisów prawa, np. planów zagospodarowania przestrzennego. Poznanie stanu prawnego jest kluczowe przy transakcjach kupna-sprzedaży, ponieważ pozwala na ocenę potencjalnych ryzyka i zobowiązań związanych z nieruchomością. Ustalenie stanu prawnego wymaga wglądu do ksiąg wieczystych, aktów notarialnych oraz innych dokumentów urzędowych.