  "Więcej niż triki i trendy". Jak skutecznie promować swoją firmę?

- Media społecznościowe już dawno przestały być miejscem, gdzie wrzucając cokolwiek, możemy liczyć na świetny odbiór i rzesze klientów. Konkurencja jest duża, a kopiowanie jej metod jest bardzo nieskuteczne, dlatego warto poszukać swojego stylu i wyróżnika na rynku – mówi Agnieszka Hauer, założycielka studia Social and Media w Elblągu, z którą rozmawiamy m. in. o tym, jak skutecznie wypromować swoją działalność.

- Czym dokładnie zajmuje się studio Social and Media w Elblągu?

- Studio powstało z myślą o markach oraz ich właścicielach, którzy tworzą treści na potrzeby mediów społecznościowych, jak również twórcach z naszego miasta, których regularnie przybywa. Studio oferuje pomieszczenia do nagrań, sesji produktowych i wizerunkowych. Wyposażone w oświetlenie, rekwizyty, tła, mikrofony stanowi miejsce idealne do nagrywania i fotografowania – samodzielnie bądź we współpracy z fotografem i operatorem.

W studio odbywają się również szkolenia indywidualne z zakresu strategii, marketingu, warsztaty z technik nagrywania i montowania video, tworzenia angażujących treści.

Oczywiście gorąco zachęcam śledzić studio w mediach społecznościowych. ;) Jest możliwość aktualnie śledzić rozwój profili od samego początku.

- Skąd pomysł na założenie studio?

- Pomysł wynikł z pewnej luki, zaobserwowanej ponad rok temu na naszym lokalnym rynku elbląskim. Zajmuję się mediami społecznościowymi od 6 lat, jako social media manager współpracuję z markami różnych branż z całej Polski. Współpracując z markami w Elblągu zauważyłam, iż brakowało nam studia nagraniowego na miejscu w Elblągu, aby realizować nagrania i sesje.

Pomyślałam, że to idealny pomysł, aby połączyć studio nagraniowe z moją codzienną pracą, czyli mentoringiem i szkoleniami. Stworzyłam więc miejsce działające stacjonarnie w Elblągu, w którym klienci mogą zarówno samodzielnie realizować swój materiał jak i odbywać wszystkie praktyczne szkolenia.

- Takie szkolenia bardzo często realizowane są w sieci.

- Na rynku rzeczywiście jest obecnie dostępnych dużo kursów online, mnóstwo osób z nich korzysta i bardzo sobie chwali. Jednakże nie są rozwiązaniem idealnym dla wszystkich, wielokrotnie słyszę od klientów na szkoleniach indywidualnych, iż mieli trudność z praktycznym zastosowaniem zdobytej wiedzy w swoich biznesach, a proponowane techniki często okazywały się nieskuteczne.

Wyrywkowo odbyte kursy z różnych zakresów, np. prowadzenia Instagrama, czy tak modnego ostatnio nagrywania reels nie dają gwarancji na zdobycie klientów, a na tym najbardziej zależy przedsiębiorcom – na sprzedaży.

Formaty, trendy i kanały komunikacji zmieniają się nieustannie, a do budowy silnej i stabilnej marki, także lokalnie, potrzebna jest wiedza z zakresu marketingu, zachowań konsumenckich, technik sprzedaży i szereg innych aspektów, znajomość tych reguł to jedyna droga, aby działania w mediach społecznościowych faktycznie przyniosły oczekiwany efekt sprzedażowy.

- Jakie są najważniejsze aspekty skutecznego tworzenia treści i największe wyzwania w promowaniu swojego biznesu poprzez media społecznościowe?

- Ostatecznie nie format treści lub jego miejsce odgrywa największe znaczenie, a sama treść, którą chcemy przekazać odbiorcy, zawsze warto mieć to na uwadze. Budowa marki to proces, który ma niewiele wspólnego z szybkimi trikami i trendami. Warto zastanowić się i przeanalizować wszystkie elementy swoich działań, począwszy od widoczności online czy zwiększania zasięgu, kończąc na zadowoleniu klienta z obsługi.

Moim zdaniem najważniejszym elementem jest zbudowanie wokół swojej marki społeczności i zaufania oraz tworzenie produktów i usług, które faktycznie są na rynku potrzebne i realnie pomagają rozwiązywać problemy. Warto wiedzieć i mieć świadomość, czego szukają i potrzebują klienci, a także docierać do nich poprzez odpowiednie kanały.

Jeśli chodzi o największe wyzwania promocji w mediach społecznościowych, to zdecydowanie niski budżet marketingowy firm – im niższym budżetem dysponujemy, tym bardziej musimy uruchomić naszą kreatywność, aby działania były skuteczne. Dalej w kolejności ustawiłabym brak czasu, dużą konkurencję oraz walkę cenową.

- Jakie jeszcze błędy popełniają firmy i twórcy treści, jeśli chodzi o media społecznościowe?

- Pierwszym błędem jaki przychodzi mi do głowy, to publikowanie nieregularnie, w dodatku przypadkowych treści, a więc brak konsekwencji i strategii. Drugim, publikowanie wyłącznie treści produktowych czy sprzedażowych, które są dość nachalne i mało inspirujące dla potencjalnego klienta.

I trzeci – długi czas odpowiedzi - na wiadomości, zapytania o produkt czy usługę i komentarze.

- Czy firma chcąca promować się w mediach społecznościowych powinna się ograniczać do jednej platformy, czy być wszędzie, gdzie to tylko możliwe?

- Tu pojawia się marketingowe słowo-klucz: zależy. To zależy m. in. od tego, ile mamy budżetu i czasu. Jeśli mamy czas, aby obsługiwać kolejne profile oraz finanse, aby tworzyć więcej treści i współprac na kolejnych platformach, to bardzo polecam. Treść warto jednak dopasować do kanału. Każda z platform społecznościowych ma swój sugerowany przedział wiekowy i algorytm wyświetlania, który warto dopasować w przygotowywanych materiałach.

Przy braku większej ilości środków i czasu na produkcję, zawsze proponuję testowanie. Warto przygotowane już filmy publikować i testować na innych platformach, marki często korzystają z tej techniki z powodzeniem. Warto to sprawdzić.

- Budując swoją markę warto pokazywać np. codzienne życie firmy i zespołu, wrzucać jakieś lekkie i humorystyczne treści, czy jednak skupiać się na ofercie?

Jasne, że warto. Autentyczność jest na wagę złota. Pokazywanie codzienności firmy i zespołu buduje relacje, sympatię i zaufanie odbiorców. Budowanie marki czy też marki osobistej wymaga odwagi, ale fantastycznie ociepla wizerunek i buduje zasięgi, a lekkie humorystyczne treści są dobre jak memy, pod warunkiem że są dobrze dobrane do grupy odbiorców.

Warto łączyć je i przeplatać z treściami typowo sprzedażowymi.

- W ramach działalności studia Social and Media planowane są wydarzenia, warsztaty i spotkania dla społeczności marek lub twórców w Elblągu.

- Tak, moim marzeniem jest ciągle rozszerzać działalność studia, mam mnóstwo pomysłów na przyszłość - warsztaty i spotkania grupowe z zakresu fotografii, nagrywania, kreatywności czy budowania marki osobistej.

Zachęcam do śledzenia na stronie oraz mediach społecznościowych, gdzie z pewnością będę dzieliła się kolejnymi pomysłami i swoimi doświadczeniami.

Social and Media

www.socialandmedia.pl

Elbląg, Kłoczowskiego 5

-- artykuł sponsorowany --