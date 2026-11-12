Wigilia firmowa w Elblągu? Zarezerwuj wyjątkowe świąteczne spotkanie w Nowej Holandii!
Koniec roku to idealny moment, aby podziękować pracownikom za wspólne osiągnięcia i spędzić czas poza biurem. Jeśli planujesz wigilię firmową w Elblągu lub okolicach, Nowa Holandia przygotowała ofertę świątecznych spotkań dla firm — z tradycyjną kuchnią, elegancką oprawą i profesjonalną obsługą. Ceny już od 149 zł brutto za osobę! Zobacz zdjęcia.
Świąteczna atmosfera, doskonała kuchnia i organizacja bez stresu
Organizacja firmowej wigilii nie musi oznaczać tygodni przygotowań. W Nowej Holandii zadbamy o najważniejsze elementy wydarzenia — od świątecznie udekorowanych stołów, przez starannie skomponowane menu, aż po profesjonalną obsługę kelnerską.
W ofercie znajdują się zarówno kameralne spotkania przy świątecznym stole, jak i rozbudowane kolacje oraz uroczyste wieczory firmowe. To propozycja dla przedsiębiorstw, które chcą zorganizować krótkie spotkanie integracyjne, ale również dla tych, które planują większe wydarzenie podsumowujące rok.
Tradycyjne smaki świąt i coś więcej
Na świątecznych stołach mogą pojawić się aromatyczny barszcz z uszkami, zupa grzybowa, tradycyjne pierogi, ryby, wykwintne dania główne, zimne przekąski oraz świąteczne wypieki.
Menu dobierane jest do wybranej formuły spotkania, a w cenie zapewniamy również napoje bezalkoholowe bez limitu, świąteczną dekorację stołów i obsługę kelnerską. Istnieje także możliwość indywidualnego uzgodnienia dodatkowych elementów wydarzenia.
Zarezerwuj termin, zanim zrobią to inni!
Grudzień to czas firmowych spotkań, dlatego warto zaplanować wigilię z wyprzedzeniem. Nowa Holandia zaprasza firmy z Elbląga i całego regionu do kontaktu z zespołem eventowym, który pomoże dobrać odpowiednią formułę spotkania i ustalić szczegóły.
Wigilie firmowe już od 149 zł brutto/os.
Sprawdź ofertę i zarezerwuj termin już dziś!
Rezerwacje i informacje:
E-mail: eventy@nowaholandia.pl
Tel.: 507 247 247 lub 509 102 802
Świąteczne dania na wynos? Zamów w Nowej Holandii!
Planujesz święta w domu lub firmowe spotkanie we własnej siedzibie? Skorzystaj również z oferty świątecznych dań na wynos! W menu znajdziesz m.in. domowe pierogi, barszcz z uszkami, tradycyjne ryby, świąteczne mięsa, pasztety i wypieki z naszej pracowni cukierniczej.
Sprawdź ofertę świąteczną i złóż zamówienie!
E-mail: catering@nowaholandia.pl
Tel.: 507 247 247 lub 509 102 802
Oferta dań na wynos do pobrania: Link
Nowa Holandia, Elbląg — świąteczne spotkania, które warto zapamiętać.