Wigilia NaWynos – zamów świąteczny catering

Pierogi, ryby, pieczenie, ciasta - tego nie może zabraknąć na wigilijnym stole. Zamiast gotować, zamów i wesprzyj elbląskie restauracje, które specjalnie przygotowały świąteczne menu NaWynos.

Ten rok był wyjątkowo trudny, dlatego wszyscy chcemy odpocząć i cieszyć się rodzinną atmosferą. Nie trać czasu na gotowanie i zmywanie, elbląskie restauracje zrobią to za Ciebie. W serwisie NaWynos jest wszystko, co musi się znaleźć na wigilijnym stole: pierogi, ryby, sałatki, pieczenie i ciasta. Specjalne świąteczne menu przygotowały niemal wszystkie restauracje. Nawet najwięksi smakosze znajda coś dla siebie. Wybierz ulubioną restaurację i zamów świąteczny catering. To będą pyszne święta, a Ty unikniesz ryzykownych zakupów w sklepie i wielogodzinnego stania w kuchni.

Wesprzyj elbląskich restauratorów, którzy walczą o przetrwanie. Zamawiając świąteczny catering NaWynos otrzymasz bezpieczną dostawę pod same drzwi.

A może Vocher NaWynos ? To naprawdę świetny zamiennik firmowej Wigilii.

RAZEM WSPIERAMY LOKALNYCH RESTAURATORÓW

