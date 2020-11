Wirtualne biuro Warszawa, czyli możliwość posiadania siedziby spółki w stolicy

Spółka z o.o. to bardzo popularna forma prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Siedziba spółki może być dosłownie wszędzie. Może to być mieszkanie, dom lub magazyn. To, co wpiszemy jako siedzibę do KRS, ma jednak duże znaczenie, gdyż obowiązuje nas domniemanie aktualności podanych danych oraz domniemanie odbioru listów spod tego adresu.

Po co są wirtualne biura ? Wirtualne biura odciążają przedsiębiorcę od tych dwóch podstawowych zagadnień. Pierwsze z nich to aktualność adresu siedziby spółki. Siedziba może znajdować się w magazynie czy budynku produkcyjnym, ale gdy spółka zechce zmienić wynajęty obiekt z mniejszego na większy lub odwrotnie to nastąpi duży problem ze zmianą adresu siedziby. Trzeba będzie wypełnić druki do KRS, zapłacić za złożenie druków i ... poinformować w tej sprawie wszystkich kontrahentów. Jeśli spółka ma tych kontrahentów trzech czy pięciu, to nie jest to takie problematyczne. Gorzej, gdy kontrahentów jest kilkudziesięciu. Sama zamiana adresu w KRS również prosta nie jest i może trwać wiele tygodni. Dobrze by też było, by spółka posiadała tą samą siedzibę na lata, gdyż jedną z miar wiarygodności firm mikro jest brak zmiany adresu siedziby. Wirtualne biura świetnie wpasowały się w rozwiązanie tych problemów, szczególnie gdy wirtualne biuro jest właścicielem lokalu, w którym prowadzi swoje usługi. Wówczas wirtualne biuro będzie oferowało adres na siedzibę firmy do KRS w sposób bezterminowy, czyli nawet za 20 lat w lokalu nadal będzie znajdowało się wirtualne biuro, gdy w tym okresie inne wirtualne biura mogą być w innych lokalach, bo nie dogadają się z właścicielem obiektu. Wirtualne biuro Warszawa kontra wirtualne biura w innych rejonach Polski W Warszawie wirtualne biura są dość tanie na tle innych miast, gdyż podlegają presji sporej konkurencji. W Śródmieściu Warszawy jest obecnie masa drapaczy chmur, czyli biurowców, które mają po 30-40 pięter. Najwyższy z nich to Varso Tower, który ma być obecnie nie tylko najwyższy w Warszawie, ale w całej Unii Europejskiej. Wirtualne biura najczęściej znajdują się właśnie w budynkach otaczających biurowce, przy głównych ulicach Warszawy, takich jak Aleje Jerozolimskie czy ulica Marszałkowska, Świętokrzyska i ich przecznice np. ulica Mazowiecka. Oferta na wirtualne biura z Warszawy Śródmieścia - www.biurowirtualnewarszawa.pl W obrębie ścisłego centrum Warszawy znajduje się też szereg urzędów państwowych jak Zarząd Wojska Polskiego, TVP, NBP, KNF, UOKiK czy Ministerstwo Finansów. Lokalizacje wirtualnych biur w ścisłym centrum Warszawy przy biurowcach i licznych instytucjach państwowych mają też element oferowania prestiżowego adresu na siedzibę firmy. W dodatku Warszawa Śródmieście skupia największą ilość firm w Polsce, więc w oczach lokalnego urzędu skarbowego spółka z o.o. należąca do zwykłej osoby fizycznej nie zostanie uznana nigdy za największego podatnika czy też podatnika, który powinien znajdować się pod specjalnym nadzorem. Czy każdy może mieć siedzibę spółki w biurze wirtualnym w Warszawie ? Spółka z o.o. to oddzielna osoba prawna. Jej wspólnicy mogą pochodzić z dowolnych miejsc w Polsce a i tak siedziba spółki z o.o. może być w Warszawie. Oczywiście są tu postawione pewne warunki. Wirtualne biuro w Warszawie musi bowiem oferować odpowiednie warunki techniczne. Wśród nich wymienić można przede wszystkim sale spotkań i wirtualny sekretariat. Sale spotkań to salki konferencyjne, w których raz do roku musi zebrać się zarząd spółki pod adresem wirtualnego biura i podjąć decyzje co dalej będzie ze spółką np. czy będzie kontynuować działalność i jaki będzie budżet. Wirtualny sekretariat musi mieć nieustający kontakt z zarządem na wypadek przyjścia pod adres wirtualnego biura urzędników z urzędu skarbowego, którzy mogą sprawdzać czy biuro jest czynne, czy personel posiada kontakt z zarządem i czy są warunki techniczne do spotkania się członków zarządu. ---- artykuł promocyjny ----

.