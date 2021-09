Własna uprawa warzyw

Jeśli kiedykolwiek przyszedł nam do głowy pomysł o własnej uprawie warzyw, to z pewnością mamy w sobie żyłkę ogrodnika. Nie warto odkładać tego pomysłu na kolejny rok. Zimowe wieczory poświęćmy na zapoznanie się z tematem, a od wczesnej wiosny ruszmy do ogrodu, by zakładać własne grządki z warzywami. Jak wiadomo plony z własnego ogródka są najsmaczniejsze, a do tego bardzo ekologiczne i znacznie tańsze niż ze sklepu.

Sprytne sposoby na uprawę warzyw

Warzywa, jak wszystkie inne rośliny wymagają opieki. Aby wydały satysfakcjonujące plony, trzeba zapewnić im odpowiednie warunki oraz otoczyć odrobiną troski. Nie oznacza to jednak, że uprawa warzyw jest nudna. Wręcz przeciwnie. To może być wielka przygoda z własnym ogrodem, sposób na jego pożyteczne wykorzystanie. Obecne trendy i dostępność ciekawych rozwiązań, podsuwają mnóstwo pomysłów na niebanalne projekty. Nawet tradycyjny warzywnik, nabierze oryginalnego wyglądu, jeśli zastosujemy np. nietypowy wzór sadzenia i siania. Coraz więcej ogrodników korzysta z bardzo wygodnych, podwyższonych grządek zrobionych z desek lub decyduje się na prowadzenie upraw w dużych skrzyniach. W sklepach budowlanych, centrach ogrodniczych znajdziemy wiele trakcyjnych produktów, ułatwiających wykorzystanie każdego skrawka ziemi. Donice, kosze, skrzynki, pojemniki dedykowane uprawie ziemniaków czy pomidorów aż się proszą o wykorzystanie w przydomowym ogrodzie czy na balkonie.

Sekrety udanych zbiorów

Kiedy już wyznaczmy odpowiednio usytuowany kawałek działki, podzielimy go na zagony, rozplanujemy ścieżki, otoczymy je dekoracyjnymi obrzeżami, przychodzi pora na siew i sadzenie. Tu pojawia się kilka, niezawodnych zasad, których przestrzeganie pomoże nam osiągnąć pełny sukces w uprawie własnych warzyw. Pierwsza wskazówka to zmianowanie. W każdym sezonie staramy się tak rozplanować gatunki, by żaden nie rósł w tym samym miejscu, co w roku poprzednim. Brak zachowania zmianowania, błyskawicznie prowadzi do pojawienia się chorób i wyjałowienia ziemi. Drugi element to następstwo kolejnych warzyw – staramy się wysiewać przedplony, plon główny i poplon. Dzięki temu uzyskamy różne gatunki warzyw, maksymalnie wykorzystamy cały sezon i zachowamy ciągły dostęp do świeżych produktów. Kolejną wskazówką jest uprawa współrzędna, gwarantująca różnorodność i maksymalne wykorzystanie miejsca. Wysiewanie dobranych do siebie gatunków sprzyja zdrowemu wzrostowi roślin, lepiej zabezpiecza uprawę przed szkodnikami i utratą składników mineralnych z gleby. Po czwarte planuj dokładnie wykorzystanie terenu. W warzywniku liczy się strategia. Gatunki wysoko rosnące, jak fasola tyczna, groch czy duże krzaki pomidorów, dobrze jest posadzić przy ogrodzeniu lub na samym środku grządki. W ich cieniu można posadzić sałatę, szpinak, pietruszkę naciową czy roszponkę. Warzywa to zazwyczaj rośliny jednoroczne, ale warto zainteresować się pożytecznymi bylinami: cebulką siedmiolatką, ziołami, szczypiorkiem w ciekawych odmianach. Najlepiej jest przeznaczyć dla nich osobny zagon, gdzie będą mogły swobodnie się rozrastać.

Trudny wybór warzyw

Wybór gatunków warzyw, które chcemy uprawiać to dla wielu ogrodników najtrudniejszy moment. Oprócz upodobań kulinarnych, kierujmy się wymaganiami glebowymi, stopniem trudności uprawy. W pierwszym sezonie warto jest wybierać gatunki o największych wymaganiach pokarmowych. Na świeżo przygotowanej glebie, obficie zaowocują ogórki i pomidory, cukinie, dynie, sałaty, warzyw kapustne. W kolejnych latach można zmieniać proporcje upraw, dostosowując je do własnych preferencji. Stając przed wyborem nasion, które wabią nas kolorowymi paczuszkami, pamiętamy o siewie w tzw. dobrym sąsiedztwie, czyli wspomnianej wyżej uprawie współrzędnej. Twórzmy komplety: buraczki z porami, fasola z dynią, pomidory ze szczypiorkiem, sałaty z selerami itd. Częstym pytaniem w uprawie warzyw jest: nasiona czy rozsada? Zdecydowaną większość można uprawiać z nasion. Tylko warzywa o długim okresie wegetacji, wymagające wyższych temperatur, najlepiej sadzić z przygotowanej rozsad. Pomidory, papryka, ogórki, pory i selery oraz brokuły i kalafiory to gatunki, które siejemy do pojemników w domu, w celu wyprodukowania sadzonek. Do gruntu przenosimy je zazwyczaj w maju.

Własne warzywa to nie tylko zdrowie na talerzu. Prowadzenie warzywnika to wspaniałe hobby, które przynosi wiele satysfakcji. Jest to także doskonały powód do spędzania aktywnie czasu na świeżym powietrzu. Po dodaniu kilku roślin kwitnących, ogród warzywny stanie się nie tylko praktyczny, będzie piękny! W takim miejscu łatwiej się zrelaksujemy i odnajdziemy pogodę ducha.