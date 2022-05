Własne cztery ściany – od początku do końca z Falkonem!

Chcesz zrealizować marzenia o nowym domu albo sprawić, że Twój obecny dom lub mieszkanie przejdzie wyczekiwaną metamorfozę? To wszystko – kompleksowo, profesjonalnie i wygodnie – zrealizujesz z Centrum Budowlanym Falkon w Elblągu! Zobacz zdjęcia.

- "Zatem remont czy budowa?" - pytają z uśmiechem pracownicy Centrum Budowlanego Falkon w Elblągu zgodnie z hasłem tego miejsca. Odpowiedź zależy tylko i wyłącznie od naszych potrzeb, ale bez względu na to, czego oczekujemy, w Falkonie zrealizujemy to dobrze, komfortowo i od A do Z!

Falkon działa w Elblągu już blisko 30 lat i może cieszyć się licznymi zadowolonymi klientami, którzy powracają na ul. Malborską 52 i razem z centrum budowlanym realizują swoje kolejne projekty. Oni wiedzą, że to miejsce to coś więcej niż tylko "skład budowlany". Branża, a także oczekiwania klientów, nieustannie się zmieniają, dlatego nieustannie zmienia się i modernizuje salon Falkon, jego magazyny, otoczenie i oferowane tutaj usługi. Tak wiele naszych zakupów i zamawianych usług znajdujemy dziś za pośrednictwem sieci, stąd Falkon już od pewnego czasu oferuje swoim odbiorcom także wygodny i ciągle rozwijany sklep internetowy.

Wyjątkowość Centrum Budowlanego Falkon wyraża się m. in. w kompleksowym podejściu do potrzeb klientów. Tutaj nie tylko zrealizują oni swoje plany budowlane i remontowe, ale znajdą też inspirację, jeśli tylko takiej potrzebują. Falkon to bowiem nie tylko hurtownia budowlana, ale także salon łazienek BLU (obejrzymy tu ok. 30 ekspozycji!), a także salon drzwi i podłóg VOX. Przy ekspozycjach znajdują się ekrany multimedialne, które pomogą na bieżąco sprawdzić wykorzystane w nich produkty i ich ceny... Rodzicom oglądanie tego wszystkiego przyjdzie zapewne dużo łatwiej niż w jakimkolwiek innym salonie, bo ich pociechy będą mogły spędzić czas w specjalnie dla nich przygotowanej strefie zabaw.

Falkon to ciągle powiększający się asortyment najwyszej jakości, a za przykład niech posłuży choćby bogaty wybór doskonałych farb Tikkurila. Są tu też elektronarzędzia czy akcesoria ogrodowe... a tego wszystkiego, co znajdziemy w dziale budowlanym, wręcz nie sposób wymienić!

- Na miejscu są nasi fachowcy, podpowiadający optymalne rozwiązania dla planowanej budowy, a także projektanci, którzy zawsze gotowi są doradzić i wskazać atrakcyjne pomysły dla wnętrz naszych przyszłych czy obecnych domów lub mieszkań – podkreśla załoga centrum. - Nie ma chyba drugiego takiego miejsca w Elblągu, które łączy w sobie wszystkie najlepsze cechy hurtowni, a do tego pomaga w realizacji tylu innych spraw związanych z budową czy remontem - słyszymy. Dodajmy, że w Falkonie pracują fachowcy, którzy często pozostają w firmie od samych jej początków.

- Doceniają to związani z nami od lat klienci, którzy dobrze nas znają i czują się z nami pewnie przy kolejnych przedsięwzięciach.

Kompleksowa i profesjonalna obsługa wyraża się m. in. we współpracy salonu Falkon z zewnętrznymi, zaufanymi ekipami budowlanymi czy monterskimi. Na Malborskiej zrobisz więc nie tylko zakupy, ale otrzymasz też informację o tym, komu warto zlecić budowę, modernizację, naprawę...

Falkon mocno angażuje się też w rozwój branży budowlanej przez współpracę z developerami, obsługę inwestycji czy... organizację szkoleń. Ostatnio zrealizowano w Elblągu choćby szkolenia z kładzenia i poziomowania płytek dla chcących się rozwijać pracowników firm z całej Polski.

Falkon to także liczne promocje, których nie znajdziemy gdzie indziej. Zapoznać z nimi wszystkimi można się m. in. na stronie internetowej salonu. Do zobaczenia przy Malborskiej w Elblągu!

Centrum Budowlane Falkon

ul. Malborska 52 w Elblągu

(wjazd od ul. Fabrycznej)

pon-pt: 7 - 17

sob: 7 - 15

falkon52.pl

