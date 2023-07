 Własny, lokalny biznes - rozwijaj się pod szyldem Żabki!

Myślisz o przejściu na swoje, ale nie wiesz który rodzaj działalności sprawdzi się w małej miejscowości? Coraz większym powodzeniem w takich lokalizacjach cieszy się franczyza, szczególnie w branży spożywczej. Otwarcie takiego punktu handlowego nie jest trudne, a zakres wsparcia jaki otrzymujesz na start pozwala na szybki zwrot z inwestycji. Przykładem biznesu oferującego konkurencyjne warunki współpracy, przy zaledwie około 5 tys. wkładu własnego, jest Żabka. Sklepy sieci prowadzi w całej Polsce już ponad 8300 przedsiębiorców, którzy w ramach współpracy otrzymali gotowy i zaopatrzony lokal, nowoczesne narzędzia technologiczne czy wsparcie logistyczne. Poznaj szczegóły!

Sylwia Ostrowska jest przedsiębiorczynią prowadzącą sklep franczyzowy Żabka w Elblągu od blisko roku. – Nie miałam wcześniejszego doświadczenia w handlu. Związana byłam z sektorem bankowym, pracowałam też jako doradca zawodowy. W pewnym momencie poczułam potrzebę zmiany. Podczas ubiegłorocznego wyjazdu wakacyjnego poznałam małżeństwo, które prowadzi w Warszawie sklepy pod szyldem Żabki. Jako doświadczeni franczyzobiorcy, przybliżyli mi ten model biznesu. Przez jakiś czas analizowałam mocne i słabe strony takiej działalności, inne możliwości biznesowe, zastanawiałam się czy podołam w byciu na swoim. Oferta współpracy Żabki jest naprawdę atrakcyjna, więc postanowiłam zaryzykować.

Franczyza czy warto?

Współpracujący z marką przedsiębiorcy otrzymują m.in.: rozpoznawalne przez klientów logo, umeblowany i zaadoptowany do standardów sieci sklep oraz szeroki pakiet szkoleń przez cały okres współpracy. Na bieżąco korzystają ze wsparcia technicznego, IT, serwisowego czy logistycznego z bezpośrednimi dostawami towaru do sklepów z centrów logistycznych sieci. Wyposażeni są w szereg nowoczesnych narzędzi, takich jak aplikacja Cyberstore, umożliwiająca zdalne zarządzanie placówkami przy użyciu smartfona z internetem. Dzięki dostępowi do niej mogą sprawnie składać zamówienia, weryfikować termin kolejnej dostawy czy generować różne raporty. Już na etapie rekrutacji, a następnie przez cały okres współpracy, korzystają z bogatego pakietu szkoleń poświęconych tematom kadr, sprzedaży, marketingowi czy podatkom.

Franczyzobiorcy objęci są zbiorowym, unikatowym na rynku ubezpieczeniem “Polisą na biznes” na wypadek zakończenia biznesu z ujemnym saldem finansowym. Działalność w modelu franczyzowym daje znacznie większe poczucie bezpieczeństwa, a osiągane wyniki finansowe uzależnione są od zaangażowania i aktywności przedsiębiorcy. Pomiędzy styczniem a majem 2023 r. w skali kraju ponad 77% franczyzobiorców Żabki osiągnęło miesięczny przychód w wysokości co najmniej 24 tys. zł.

Jak otworzyć sklep franczyzowy?

Potrzeba do tego przede wszystkim dużej motywacji i zaangażowania. Należy wypełnić formularz zamieszczony na stronie: https://www.zabka.pl/franczyza. Kolejnym krokiem jest przejście procesu rekrutacji, w tym szkoleń w sklepie trenerskim, zakończonego egzaminem. Niezbędnym wymogiem jest założenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Wymagany jest ponadto wkład własny w wysokości ok. 5 tys. zł - jest przeznaczany na zakup kasy fiskalnej oraz koncesji.

- Początki nie należą najłatwiejszych, wymagają sporego zaangażowania we wszystkich aspektach. W moim przypadku ten intensywny czas wdrożenia się i działania na 150 procent trwał około trzech miesięcy. Ważne jest przy tym, że sieć wspiera franczyzobiorców m.in. poprzez szkolenia, pomoc i doradztwo ze strony Partnerów ds. sprzedaży czy różne, praktyczne rozwiązania ułatwiające prowadzenie biznesu. W takiej działalności kluczowe są predyspozycje do zarządzania firmą i zespołem oraz, zgrani, godni zaufania pracownicy. Jestem zadowolona, że u mnie te aspekty dobrze funkcjonują, i mogę stale się rozwijać - zaznacza Sylwia Ostrowska.

Więcej informacji znajdziesz na: https://www.zabka.pl/franczyza

---materiał promocyjny---