„Wnuczka kliknęła i miała w 10 minut”. Opowieść o tym, jak medycyna podzieliła nas na dwa pokolenia
Kolejka przed rejestracją w przychodni zaczyna się formować na długo przed otwarciem drzwi. W chłodny poranek seniorzy cierpliwie wymieniają uwagi o zdrowiu, trzymając w dłoniach sfatygowane teczki z historią leczenia i wypisami ze szpitala. Dla wielu starszych mieszkańców to jedyny znany i bezpieczny rytuał dbania o zdrowie, który wymaga jednak godzin spędzonych na korytarzu w oczekiwaniu na numerek. W tym samym czasie młodsze pokolenie załatwia sprawę przedłużenia leków czy zwolnienia lekarskiego kilkoma kliknięciami w smartfonie, bez zwalniania się z pracy i bez wychodzenia z domu.
Dwa światy w jednym systemie opieki
Cyfrowa rewolucja w polskiej ochronie zdrowia miała wyrównać szanse, jednak w praktyce uwypukliła międzypokoleniowe różnice w korzystaniu ze świadczeń. Podczas gdy dwudziestolatkowie traktują Internetowe Konto Pacjenta czy aplikacje mobilne jako oczywiste narzędzia codzienności, dla seniorów barierą bywa samo logowanie przez profil zaufany lub bankowość elektroniczną. Osoby starsze często czują się wykluczone z systemu, w którym coraz więcej spraw załatwia się za pośrednictwem ekranu, a bezpośredni kontakt z rejestratorką staje się luksusem.
Różnica nie tkwi jednak w braku chęci, lecz w naturalnych obawach przed nową technologią. Starsi pacjenci przywykli do gabinetu, w którym lekarz osłuchuje stetoskopem, mierzy ciśnienie i wydaje papierowy dokument z pieczątką. Trudno im uwierzyć, że konsultacja oparta na formularzu medycznym może być bezpieczna, rzetelna i prawnie wiążąca. Z tego powodu wielu seniorów woli marznąć pod przychodnią tylko po to, by poprosić o stałe tabletki na nadciśnienie czy tarczycę, które przyjmują od dekady.
Jak młodsze pokolenie pomaga omijać kolejki
Mostem łączącym te dwa światy stają się często dzieci i wnuki, które biorą na siebie formalności techniczne. Zamiast patrzeć, jak schorowani dziadkowie męczą się w poczekalniach pełnych kaszlących pacjentów, wyręczają ich w sprawach urzędowych i medycznych. Do takich zadań doskonale nadaje się certyfikowany podmiot leczniczy, w którym procedury zostały uproszczone do minimum. Szczegółowe zasady zdalnej opieki oraz pełny cennik usług prezentuje Centrum Medyczne NetMedika na stronie https://netmedika.pl/ gdzie konsultacje zaczynają się od 39 zł, a w przypadku braku medycznych wskazań do wystawienia dokumentu pacjent otrzymuje pełny zwrot poniesionych kosztów.
Wsparcie młodszego pokolenia przynosi seniorom realne korzyści w codziennym leczeniu chorób przewlekłych:
- Wnuk może pomóc w wypełnieniu formularza medycznego, wpisując nazwy stałych leków, aktualne dawkowanie oraz dołączając zdjęcia dotychczasowych wypisów szpitalnych.
- Senior nie musi mierzyć się ze stresem logowania do systemów bankowych, ponieważ opłatę za konsultację rodzina reguluje natychmiastowym przelewem lub kodem mobilnym.
- Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia przez lekarza czterocyfrowy kod e-recepty trafia prosto na telefon starszej osoby w zwykłej wiadomości SMS.
- Realizacja e-recepty w aptece nie wymaga obecności seniora, ponieważ z kodem i numerem PESEL pacjenta niezbędne leki może odebrać dowolny członek rodziny.
Medycyna wciąż wymaga rozsądku
Zdalna opieka zdrowotna rozwiązuje problem kolejek po stałe leki, ale technologia nigdy nie zastąpi bezpośredniego kontaktu z lekarzem w sytuacjach zagrożenia zdrowia. Telemedycyna sprawdza się wyłącznie przy kontynuacji znanego leczenia lub wstępnej konsultacji niegroźnych objawów. Osoby starsze oraz ich opiekunowie muszą pamiętać, że nagłe duszności, silne bóle w klatce piersiowej czy objawy neurologiczne wymagają natychmiastowej wizyty na szpitalnym oddziale ratunkowym lub wezwania karetki, a nie kontaktu przez formularz internetowy.
Materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny, a zawarte w nim treści nie zastępują bezpośredniej konsultacji lekarskiej, badania fizykalnego ani indywidualnej diagnozy medycznej. O zasadności wystawienia e-recepty, e-zwolnienia lub skierowania każdorazowo decyduje lekarz po przeanalizowaniu historii choroby pacjenta i wykluczeniu przeciwwskazań zdrowotnych. W stanach nagłego zagrożenia życia, ostrego bólu lub pogorszenia stanu zdrowia należy niezwłocznie zadzwonić pod numer alarmowy 112 lub 999.