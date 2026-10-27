„Wnuczka kliknęła i miała w 10 minut”. Opowieść o tym, jak medycyna podzieliła nas na dwa pokolenia

Kolejka przed rejestracją w przychodni zaczyna się formować na długo przed otwarciem drzwi. W chłodny poranek seniorzy cierpliwie wymieniają uwagi o zdrowiu, trzymając w dłoniach sfatygowane teczki z historią leczenia i wypisami ze szpitala. Dla wielu starszych mieszkańców to jedyny znany i bezpieczny rytuał dbania o zdrowie, który wymaga jednak godzin spędzonych na korytarzu w oczekiwaniu na numerek. W tym samym czasie młodsze pokolenie załatwia sprawę przedłużenia leków czy zwolnienia lekarskiego kilkoma kliknięciami w smartfonie, bez zwalniania się z pracy i bez wychodzenia z domu.