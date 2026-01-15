 WORD w Elblągu startuje z kursem dla kandydatów na egzaminatora!

Zostań Egzaminatorem w nowej erze mobilności! Czy jesteś gotowy na wyzwania, jakie niesie rok 2026?

Zapisz się na kurs dla kandydatów na egzaminatorów.

Wprowadzenie przepisów o prawie jazdy od 17. roku życia zrewolucjonizuje polskie drogi i zwiększy zapotrzebowanie na profesjonalną kadrę oceniającą. WORD-y poszukują ekspertów, którzy potrafią merytorycznie i z empatią weryfikować umiejętności młodych adeptów kierownicy.

Dla kogo jest ten kurs?

Ten kurs jest dla osób z pasją do motoryzacji, które chcą realnie wpływać na bezpieczeństwo ruchu drogowego i kształtować postawy nowej generacji kierowców. Jeżeli cechujesz się ogromną cierpliwością i opanowaniem emocji, umiesz jasno komunikować polecenia, być obiektywny i sprawiedliwy, a także wykazywać się dogłębną wiedzą o przepisach i technice jazdy, to ten kurs jest dla Ciebie.

Dobrze jest też znać podstawy psychologii, aby wspierać i obiektywnie oceniać kandydatów w stresującej sytuacji, stawiając zawsze na bezpieczeństwo. Wymagane jest posiadanie prawa jazdy kat. B od co najmniej trzech lat i ukończenie 23 roku życia.

Zapisz się już dziś i zdobądź uprawnienia w 2026 roku!

Starujemy 30 stycznia o godz. 15.00.

Szczegóły na stronie https://www.word.elblag.pl/szkolenie/ lub pod nr tel. 665 357 770