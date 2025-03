Wpadnij do Jedyneczki na Dzień Otwarty!

Ekipa Jedyneczki serdecznie zaprasza na Dzień Otwarty do naszego przedszkola i żłobka, który odbędzie się już w najbliższą sobotę, 22 marca 2025 roku w godzinach 10-13. Zapraszamy!

Organizujemy Dzień Otwarty po raz ósmy, a w tym roku przeniesiemy się na Dziki Zachód! Dzieci będą miały okazję poczuć się jak prawdziwi kowboje i kowbojki, dosiadając dwóch rumaków na przedszkolnym placu zabaw, ponieważ gośćmi specjalnymi tegorocznego Dnia Otwartego będą Kucyki Bob i Melodia! Oprócz oprowadzanek na kucykach zaplanowaliśmy wiele atrakcji, dzięki czemu dzieci w towarzystwie rodziców oraz w radosnej atmosferze zabawy będą mogły stawiać swoje pierwsze kroki w Jedyneczce. Zabawy sprawnościowe takie jak hobby horse oraz poszukiwanie złota to dopiero przedsmak przygód, które będą miały okazję przeżyć dzieci w naszej placówce. Mile widziane są stroje kowbojskie dla dzieci jak i rodziców! Poznajmy się i bawmy się razem podczas tegorocznego Dnia Otwartego!

Tradycyjnie podczas Dnia Otwartego będzie możliwość zapisania dzieci na nowy rok szkolny 2025/2026 do Niepublicznego Przedszkola Ekologiczno-Sportowego Jedyneczka oraz Niepublicznego Żłobka Mini Jedyneczka! Mamy nadzieję na wspaniałą zabawę, a dodatkowo, jeśli zdecydują się Państwo na zapis dziecka do naszej placówki podczas Dnia Otwartego zrabatujemy opłatę wpisową o 50 procent. Prowadzimy rekrutację do wszystkich grup wiekowych oraz do zerówki! Warto podkreślić, że doskonale przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki w szkole, a nasi absolwenci z sentymentem wracają wspomnieniami do Jedyneczki!

Dlaczego warto odwiedzić nas podczas Dnia Otwartego? Aby przekonać się, jak wygląda nasze przedszkole oraz poznać uśmiechniętą, serdeczną i empatyczną kadrę, która dba rozwój Państwa pociech. Jedyneczka to miejsce bezpieczne, kolorowe i przyjazne dzieciom. Nasza wykwalifikowana kadra każdego dnia dba o to, aby dzieci z przedszkola oraz żłobka były zaopiekowane i uśmiechnięte, a ich potrzeby zaspokojone. Pracujemy z pełnym zaangażowaniem, przygotowując kreatywne zajęcia dydaktyczne, stosując rozmaite pomoce i ucząc przez zabawę. Nasze przedszkole jest bogato wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne, dlatego kadra ma możliwość prowadzenia zajęć przy użyciu tablic multimedialnych, robotów edukacyjnych oraz magicznego dywanu, które dzieci uwielbiają. Duży plac zabaw z konstrukcjami dostosowanymi do wieku oraz spokojna okolica pozwalają na spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Do naszego zespołu należy także logopeda, pedagog specjalny oraz psycholog. Zespół specjalistów sprawuje piecze nad dziećmi, które potrzebują wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. W ramach naszej oferty dzieci realizują podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz mają możliwość korzystania z wielu zajęć rozwijających m.in. sferę poznawczą, zainteresowania, wrażliwość oraz sprawność fizyczną takich jak: zajęcia sportowe, judo, język angielski, zajęcia rytmiczne, zajęcia dogoterapeutyczne oraz kynoedukacyjne, zajęcia taneczne „Roar Dance”, szachy, zajęcia z robotyki oraz programowania jak również nauki pływania na basenie.

W Jedyneczce mamy również własną kuchnię serwującą zdrowe, rozmaite posiłki, które są chętnie zjadane przez dzieci, ponieważ gotujemy z uwzględnieniem gustów i upodobań naszych podopiecznych, a nasze jadłospisy są zawsze wzorowo oceniane podczas kontroli przez Sanepid jako pełnowartościowe, zdrowe i zbilansowane! W placówce znajduje się uwielbiana przez naszych podopiecznych sala zabaw fiku-miku z konstrukcją z torem przeszkód, ze zjeżdżalniami i kulkami, oraz bogato wyposażona w sprzęt sportowy sala gimnastyczna.

Każdego dnia w Jedyneczce tworzymy wspomnienia i zarażamy uśmiechem. Dbamy o harmonijny i wszechstronny rozwój dziecka w myśl naszego motta „Mądrze, zdrowo na sportowo!”

Zapraszamy!

Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno-Sportowe Jedyneczka

Niepubliczny Żłobek Mini Jedyneczka

ul. Nowogródzka 7, 82-300 Elbląg

kontakt@jedyneczka.elblag.pl

www.jedyneczka.elblag.pl