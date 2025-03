  Wszechstronny rozwój dla dzieci i dla dorosłych? Sprawdź MamyTo.

Rozwój, kreatywność, zabawa – to wszystko oferuje studio MamyTo., które organizuje szereg atrakcyjnych zajęć dla różnych grup wiekowych. Przygotowanie do nauki w szkole, rozwój sensoryczny najmłodszych dzieci, warsztaty krawieckie, kreatywne spotkania dla młodzieży i dorosłych? Mamy to! Zobacz zdjęcia z zajęć.

"Warsztaty krawieckie, makrama i szydełko, kreatywne zajęcia manualne, zajęcia sensoryczne, rozwój motoryki dla osób w każdym wieku" - to tylko wycinek oferty studia MamyTo., o której czytamy na jego profilu facebookowym. Teraz jego oferta znacznie się poszerza. O jakich zajęciach mowa i dla kogo są skierowane?

Rozwój percepcji wzrokowej dla przedszkolaków i nie tylko

Nową ofertą MamyTo. są kreatywne i terapeutyczne warsztaty wspierające rozwój percepcji wzrokowej dzieci.

- Rozwój percepcji wzrokowej to fundament, by dziecko dobrze radziło sobie później w szkole z nauką pisania, czytania, różnicowania liter i kształtów. Zajęcia usprawniają też logiczne myślenie – mówi Joanna Korzątkowska z MamyTo. - Do tych aktywności zapraszam również dzieci z wadami wzroku, takimi jak nadwzroczność, krótkowzroczność, astygmatyzm, czy z uszkodzonym nerwem wzrokowym. Sama pracuję z moim dzieckiem, które ma sporą wadę wzroku i terapia przynosi efekt - podkreśla. Dodaje, że te zajęcia to w znacznej mierze rozwój poprzez zabawy, aktywność ruchową, a także zadania w ramach... piaskoterapii.

- Piaskoterapia ma wspaniałe właściwości, pomaga też w rozwoju koordynacji ruchowej. Na piasku piszemy, lepimy z niego, szukamy w nim drobnych przedmiotów. Piaskoterapię wykorzystuję też do nauki liter lub cyfr. Zależy mi na tym, żeby to nie były nudne zajęcia i żeby dzieci nie czuły w trakcie wykonywania zadań presji, a robiły to, na co są gotowe. Atutem tych zajęć jest też praca w małych grupach, dzięki czemu można każdemu dziecku poświęcić odpowiednio dużo czasu – podkreśla nasza rozmówczyni, która pracuje także z dziećmi ze spektrum autyzmu, zespołem downa etc.

Zajęcia skierowane są dla dzieci w wieku 5-7-lat, a gdy mowa o dzieciach z problemami ze wzrokiem, spotkania odpowiedzą też na potrzeby uczniów klas I-III, a nawet starszych dzieci. Organizowane są w trzy soboty w miesiącu o godz. 10, w sali Pracowni Psychologii Holistycznej przy Nitschmanna 30-32, na I piętrze.

Kreatywnie i rozwojowo

Pracownia Pomysłów to kolejna propozycja MamyTo., tym razem chodzi o kreatywne spotkania dla dzieci w wieku 3-6 lat. Zajęcia łączą eksperymenty z twórczą zabawą.

- Co proponujemy? Poprzez ruch, sztukę, ćwiczenia sensoryczne, piaskoterapię, rozwijamy koncentrację, koordynację oko-ręka oraz sprawność manualną. Sensogimnastyka mózgu wspiera pracę obu półkul, terapia ręki wzmacnia mięśnie dłoni, a zabawy ruchowe pomagają w naturalny sposób ćwiczyć skupienie i koordynację. To doskonała okazja, by poprzez kreatywność wspierać rozwój najmłodszych w przyjaznej atmosferze – mówi Joanna Korzątkowska.

Te zajęcia również są organizowane w sali Pracowni Psychologii Holistycznej przy Nitschmanna 30-32, w soboty 11.30

Fot. Anna Dembińska

Sensoplastyka dla maluchów

Następna propozycja MamyTo. jest skierowana do maluchów w wieku 1,5-3 lata. Zajęcia opierają się o sensoplastykę, piaskoterapię, koordynację oko-ręka, koordynację ruchową czy terapię ręki na wczesnym etapie. Wykorzystują kolory, faktury, pobudzają rozwój zmysłów, ale są też okazją, żeby... spotkali się ze sobą młodzi rodzice.

- Czasem opieka nad maluszkiem wiąże się z tym, że życie towarzyskie rodziców mocno zwalnia. Przyjście na zajęcia z dziećmi to okazja, by spotkać inne osoby w podobnej sytuacji, wymienić się doświadczeniami, po prostu pobyć z ludźmi, a jednocześnie zadbać o podstawowy rozwój swojego dziecka w newralgicznym, wczesnym momencie jego życia – mówi Joanna Korzątkowska.

Zajęcia są organizowane w sali Pracowni Psychologii Holistycznej przy Nitschmanna 30-32 we wtorki w godz. 14.30-15.30 oraz w soboty od 13.00-14.00

Umiejętności społeczne i terapia sztuką

Kolejne zajęcia organizowane przez MamyTo. są przeznaczone dla "młodszych nastolatków", od 11 roku życia. To spotkania "Artystycznie Nieoczywiste" połączone z TUS, czyli Treningiem Umiejętności Społecznych.

- Młodzi ludzie mają dziś problem z rozmawianiem o emocjach, o problemach, o tym, co przeżywają. Praca nad zadaniami plastycznymi tworzy przestrzeń do takich rozmów. Może to być malowanie na kurtkach jeansowych, przygotowanie plakatów, robienie „słoików wdzięczności” metodą makramy z inspirującymi cytatami etc. Ważne, żeby w spokojnej, bezpiecznej atmosferze móc spędzić czas z innymi i porozmawiać o tym, co przeżywamy, łącząc to z działaniami kreatywnymi – tłumaczy Joanna Korzątkowska.

Te zajęcia, również organizowane w sali Pracowni Psychologii Holistycznej przy Nitschmanna 30-32, odbywają się w co drugi wtorek w godz. 16.30-17.30.

Szycie to jest życie!

MamyTo. organizuje m. in. zajęcia z szycia na maszynie, tym razem w jednej z elbląskich podstawówek.

- Podstawy szycia na maszynie to doskonała okazja, żeby rozwinąć kreatywność, cierpliwość, skupienie, myślenie przestrzenne, pracę w zespole. Przeważnie szyjemy to, na co mają ochotę dzieci, często są to maskotki, poduszki, wszelkie ich własne projekty i pomysły. Nadal mamy wolne miejsca, zapraszamy do zapisywania się. To zajęcia dostosowane do uczniów szkoły podstawowej - mówi Joanna Korzątkowska.

Zajęcia odbywają się w czwartki w godz. 15.00-16.00 (grupa podstawowa) oraz 17-18.30 (dla dzieci potrafiących już szyć), tym razem w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3.

To nie wszystko

W najbliższym czasie MamyTo. uruchamia kolejne zajęcia. Mowa m.in. o warsztatach krawieckich dla kobiet „Zrób sobie pięknie”. - Będziemy uczyć się obsługi maszyny, przerabiać stare na nowe i nadawać swoim rzeczom wyjątkowy charakter. Pierwsze spotkanie już 4 kwietnia, będziemy spotykać się raz w miesiącu - zaprasza Joanna Korzątkowska.

Zapisy na te i wszelkie inne spotkania pod numerem telefonu 886-267-483 / 503-055-514. Dodajmy, że studio MamyTo. charytatywnie angażuje się w życie lokalnej społeczności, realizuje m. in. zajęcia plastyczne z elementami treningu umiejętności społecznych w TPD za symboliczne wpłaty.

W najbliższym czasie uruchomione zostaną również zapisy na kreatywne półkolonie w czasie wakacji!

Odwiedź również stronę internetową MamyTo.