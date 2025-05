 Wszystkie kroki założenia działalności gospodarczej. O tym pamiętaj

Otwarcie własnej działalności gospodarczej może przynieść wiele nowych perspektyw. Zanim jednak zdecydujesz się na założenie firmy, przygotuj się w odpowiedni sposób do wszystkich formalności. Dowiedz się więcej o tym, jak założyć działalność gospodarczą krok po kroku!

Wybierz formę prawną działalności

Pierwszym krokiem do założenia działalności gospodarczej powinien być wybór jej formy prawnej. Najczęściej wybieraną formą w Polsce jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Rejestracja jednoosobowej działalności jest bardzo prosta – możesz zarejestrować swoją firmę w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez internet. Co ważne, wypełnienie wniosku jest zupełnie darmowe i szybkie – często zajmuje mniej niż pół godziny.

Jeśli planujesz działać z kimś lub chcesz ograniczyć osobistą odpowiedzialność, to możesz także rozważyć spółkę. W polskim prawie istnieje kilka rodzajów spółek, które różnią się od siebie pod względem formy prawnej, zakresu odpowiedzialności wspólników, kosztów założenia i poziomu formalności. Najczęściej spotykane są spółki prawa handlowego, które dzielą się na spółki osobowe i kapitałowe. Alternatywnym wyborem dla spółek prawa handlowego, są spółki cywilne, które są swego rodzaju umowami pomiędzy co najmniej dwiema osobami fizycznymi.

Wybierz formę opodatkowania

Każda forma prawna prowadzenia działalności gospodarczej oferuje inne możliwości opodatkowania. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej można skorzystać z jednej z trzech opcji:

● skala podatkowa – progresywny podatek wynoszący 12% lub 32% w zależności od wysokości dochodów,

● podatek liniowy – stały podatek wynoszący 19% niezależnie od wysokości dochodów,

● ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – stawka podatku zależy od rodzaju działalności i wynosi od 2% do 17%.

Z tych form opodatkowania mogą korzystać nie tylko jednoosobowe działalności gospodarcze, ale również wspólnicy spółki cywilnej, a także wspólnicy niektórych spółek osobowych, o ile są osobami fizycznymi.

Wszystkie spółki kapitałowe obowiązuje podatek od osób prawnych (CIT). Standardowa stawka CIT wynosi 19%. Dla małych firm z przychodami do 2 milionów euro rocznie przewidziana jest preferencyjna stawka CIT, która wynosi 9%.

Dopełnij wszystkich formalności

Założenie firmy to nie tylko jej rejestracja w systemie. Wiąże się to także z szeregiem innych formalności, takich jak zgłoszenia do urzędów, założenie konta firmowego, a także prowadzenie księgowości. W tych wszystkich zadaniach pomóc Ci może wykwalifikowany księgowy: https://firmove.pl/niezbednik/zaloz-firme-z-ksiegowym.

Proces ten jest bardzo prosty i szybki. Wystarczy umówić się na rozmowę online, w trakcie której zadasz pytania i rozwiejesz swoje wątpliwości. Podczas tej rozmowy nie tylko założysz własną działalność, ale także uruchomisz firmowy rachunek bankowy i zlecisz prowadzenie księgowości. Pomoc w założeniu firmy i wsparcie księgowego otrzymasz zupełnie bezpłatnie!