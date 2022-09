 Wszystkie okulary korekcyjne 50% taniej w KODANO Optyk!

W salonie KODANO Optyk w Elblągu trwa wyjątkowa promocja! Spraw, aby jesień była jeszcze bardziej kolorowa w Twoich nowych okularach! Odmień swój wizerunek na jesień!

Nadeszła jesień, czas szkoły, studiów i zmiany garderoby. Letnie stylizacje powoli chowamy do szafy na rzecz jesiennych barw. Nowe trendy kolorów to świetny czas, by odświeżyć swój look. Pokaż się w odważniejszych i kolorowych oprawkach swoich nowych okularów korekcyjnych.

Z okazji letniej wyprzedaży w salonach KODANO Optyk wszystkie okulary korekcyjne (soczewki okularowe + oprawki) 50% taniej!

Jakie kolory są modne tej jesieni?

Dla wszystkich fanów mocnych kolorów mamy dobrą wiadomość. Wśród najmodniejszych barw tej jesieni zdecydowanie wyróżnia się fiolet. Nie sposób przejść obok niego obojętnie. Wszystkie jego odcienie od delikatnej lawendy po intensywną fuksję to świetny wybór w stylizacjach na ten sezon.

Jesienny sezon nie może pozwolić sobie na brak klasycznej czerwieni. Tym razem intensywne, ogniste kolory ustępują miejsca tym bardziej przygaszonym. Lekko wyblakłe odcienie idealnie sprawdzą się w codziennej stylizacji. Wiśniowe barwy będą świetnie współgrać z kolorami przyrody i doskonale pasują do większości typów urody.

Salon KODANO Optyk w Elblągu znajdziesz w poniższej lokalizacji:

KODANO Optyk

Centrum Handlowe Ogrody Elbląg

ul. Płk. Stanisława Dąbka 152,

tel. 511 123 985

W salonie KODANO Optyk można znaleźć okulary znanych, światowych marek takich jak: Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce&Gabbana, Moretti, Loretto i wiele innych. Doradcy klienta pomogą dobrać okulary do każdego kształtu twarzy, każdego typu urody oraz każdego gustu.

W salonie KODANO Optyk można zarówno dobrać okulary, jak i zbadać wzrok. Profesjonalne badanie wzroku wykonują wykwalifikowani optometryści oraz refrakcjoniści. Ponadto w każdym salonie pracują doświadczeni doradcy, którzy chętnie pomogą w wyborze odpowiednich okularów, spełniających wszystkie oczekiwania.

Promocja w salonie KODANO Optyk w Elblągu to szansa na skorzystanie z wyjątkowej okazji, dlatego nie przegap jej i kup swoje wymarzone okulary aż 50% taniej.

