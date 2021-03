Wszystkie okulary korekcyjne (oprawki + soczewki okularowe) 50% taniej w KODANO Optyk!

Tylko teraz w salonie KODANO Optyk w Elblągu oraz w sklepie internetowym www.KODANO.pl można skorzystać z wyjątkowej promocji i kupić kompletne okulary korekcyjne (oprawki + soczewki okularowe) aż 50% taniej! Odmień swój wizerunek na wiosnę przy pomocy stylowych okularów!

Marzy Ci się subtelna zmiana wyglądu lub też radykalna metamorfoza? Wiosna to idealny czas aby pokazać się otoczeniu w odświeżonej wersji i z nową energią spojrzeć na świat. Często nie zdajemy sobie sprawy jak brak komfortu podczas noszenia okularów może wpływać na nasze samopoczucie, a zwykle wystarczy niewielka zmiana, aby patrząc w lustro poczuć się dobrze we własnej skórze. Powodem do zmiany okularów powinno być również pogorszenie widzenia podczas czytania lub patrzenia w dal, a także widoczne rysy na soczewkach okularowych. Dodatkowo przed wymianą okularów warto wykonać badanie wzroku, aby sprawdzić czy wada wzroku się nie powiększyła. Mamy jednak świetną wiadomość! Tylko teraz w salonach KODANO Optyk wszystkie okulary korekcyjne (oprawki+soczewki okularowe) można kupić aż 50% taniej, a dodatkowo skorzystać z badania wzroku, które przy zakupie okularów jest wliczone w cenę. Promocja obowiązuje także w sklepie internetowym www.KODANO.pl.

1 salon we Elblągu i 26 w całej Polsce

W Elblągu salon KODANO Optyk zlokalizowany jest w:

KODANO Optyk, Centrum Handlowe Ogrody

ul. Płk. Stanisława Dąbka 152

tel. 511 123 985

Salon powstał w lutym 2020 roku i oferuje kilkaset modeli okularów. Wybór jest zatem ogromny i sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie. W salonie KODANO Optyk w Elblągu można kupić okulary znanych marek takich jak: Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Moretti, Loretto i wiele innych.

KODANO Optyk – polska firma, 100% polski kapitał

Salony KODANO Optyk należą do grupy Szkla.com S.A. – największego w Polsce sklepu internetowego z soczewkami kontaktowymi, której częścią jest także sklep internetowy z okularami Kodano.pl. Warto dodać, że grupa Szkla.com S.A. w całości powstała przy wykorzystaniu polskiego kapitału.

W całej Polsce jest aż 26 lokalizacji, w których możemy kupić okulary korekcyjne oraz przeciwsłoneczne znanych, światowych marek, takich jak Ray-Ban, Emporio Armani, Dolce&Gabbana, Loretto i wielu innych! Ponadto w salonach KODANO Optyk znajdziemy również akcesoria okularowe, zbadamy swój wzrok, dzięki wykwalifikowanym optometrystom i refrakcjonistom oraz dobierzemy wymarzone oprawki pod okiem fachowych doradców klienta.

--- artykuł partnera ---