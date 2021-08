Wszystko o e-Recepcie

Żyjemy obecnie w czasach, gdzie prawie każdy aspekt naszego życia został lub zostanie wkrótce zwirtualizowany. Współcześnie w wersji elektronicznej mamy dostęp do rzeczy, które nie tak dawno dominowały w formie tradycyjnej. Książki w postaci e-booków, kupony pokazywane z aplikacji czy nawet możliwość weryfikacji naszej tożsamości z publicznej usługi mObywatel. Od dłuższego czasu możemy także rozliczać zobowiązania PIT z użyciem narzędzia Twój e-PIT. Jako pacjenci, czy to publicznej, czy prywatnej służby zdrowia, również możemy wygodnie załatwiać najważniejsze sprawy z poziomu komputera lub urządzenia przenośnego.

Czym jest Internetowe Konto Pacjenta?

Platforma IKP została wprowadzona w ramach szerokiego programu cyfryzacji usług publicznych w Polsce. W zamyśle ma ona służyć i ułatwiać obywatelom codzienne funkcjonowanie w rzeczywistości, gdzie praktycznie wszędzie jesteśmy w zasięgi Internetu (w postaci Wi-Fi lub danych komórkowych). IKP w jednym miejscu i z wykorzystaniem prostego interfejsu koncentruje w sobie wszystkie najistotniejsze usługi, z których dotychczas korzystałeś tradycyjnie. A to z kolei przedkłada się na znaczącą redukcję czasu przeznaczanego na sprawy zdrowotne. Ponadto, znakomicie usprawnia funkcjonowanie świadczeń medycznych w kraju.

Do czego mamy dostęp na Internetowym Koncie Pacjenta?

Po aktywacji platforma została wygenerowana automatycznie dla każdego obywatela Polski. Nie jesteś zatem zmuszony do wcześniejszego założenia konta, aby korzystać z oferty. Zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta możesz z poziomu profilu zaufanego, jeżeli taki posiadasz. Dzięki swojemu wirtualnemu kontu zyskujesz dostęp do takich możliwości, jak podgląd przepisanych leków, ilość leku potrzebną Ci według diagnozy lekarza, a także do historii leczenia i wizyt w gabinecie lekarskim.

Jak zrealizować e-receptę?

Recepta online, znana też pod nazwą e-recepty, stanowi elektroniczną alternatywę dla wersji papierowej tego samego dokumentu wystawianego Ci przez lekarza, którą możesz otrzymać także w trakcie konsultacji online, np. w haloDoctor.pl. Po jej otrzymaniu jesteś w stanie wygodnie za pomocą urządzenia mobilnego wykupić przepisane leki. W sytuacji przedłożenia farmaceucie e-recepty nie musisz dodatkowo w jakikolwiek sposób autoryzować swoich danych. Po podaniu czterocyfrowego kodu i numeru PESEL możesz bez komplikacji zakupić potrzebne leki, takie jak tabletki antykoncepcyjne, preparaty immunologiczne czy psychotropy. E-recepta jest dokumentem, do którego masz dostęp z trzech kanałów. Elektroniczna wersja powiązana jest z Internetowym Kontem Pacjenta, a także jej kopie dostajesz jako wiadomość SMS i pod postacią pliku PDF na zdefiniowaną w IKP pocztę mailową.

Różnice w przypadku recepty papierowej

Recepta elektroniczna charakteryzuje się tymi samymi lub w niektórych sytuacjach większymi zaletami niż tradycyjna recepta. Po pierwsze możesz ją realizować wielokrotnie, w różnych aptekach, bez konieczności zostawienia dokumentu w konkretnej placówce farmaceutycznej. Po odbytej konsultacji medycznej online, gdzie lekarz nie ma możliwości wystawienia dokumentu fizycznego, otrzymujesz wszystkimi trzema kanałami receptę w formie elektronicznej, co oszczędza Ci zmartwień, że zgubisz ją lub zapomnisz wziąć ze sobą. Ministerstwo Zdrowia dołożyło starań, byśmy jako pacjenci komfortowo z użyciem jednej recepty mogli wykupić każdy zalecony przez medyka produkt leczniczy w dowolnej aptece. Czterocyfrowy kod skupia w sobie wszystkie niezbędne dla farmaceuty informacje takie, jak rodzaj przepisanych leków, ilość opakowań i dane lekarza wystawiającego.

---- artykuł promocyjny ---