Wybieramy opony motocyklowe.

Zakup odpowiednich opon motocyklowych to jedna z kluczowych decyzji, jaką musi podjąć każdy motocyklista. Opony stanowią jedyny punkt styku motocykla z nawierzchnią, co oznacza, że od ich jakości i odpowiedniego dopasowania zależy nie tylko komfort jazdy, ale przede wszystkim bezpieczeństwo. W niniejszym tekście przybliżymy, na co zwrócić uwagę przy wyborze opon, jakie ich rodzaje dostępne są na rynku, oraz kiedy powinniśmy rozważyć ich wymianę. Zapraszamy do lektury.