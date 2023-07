 Wybierz się na rybę do lasu w Restauracji Myśliwska

Na rybę do lasu? Dlaczego nie! Takiego miejsca mogą nam pozazdrościć wszystkie kurorty świata. Elblążanie mają swoją Bażantarnię i wielu z odwiedzających nasze miasto gości nie szczędzi zachwytów nad tym wyjątkowym lasem w sercu miasta. To właśnie tutaj znajduje się Restauracja Myśliwska, która przyciąga swoim niepowtarzalnym klimatem i historią sięgającą aż 1811 roku.

Prawdopodobnie nie ma elblążanina, który nie bawiłby się tu na imprezie albo przynajmniej nie kojarzył tego miejsca z opowieści znajomych i rodziny.

To idealne miejsce na niezobowiązujący, smakowity rodzinny obiad lub spotkanie z przyjaciółmi przy piwie. Usiądź wygodnie na drewnianych ławach, otoczony zielenią, i ciesz się pysznymi daniami prosto z grilla.

Restauracja Myśliwska oferuje smażoną rybę w różnych odsłonach, chrupiące rybne filety. Specjały są starannie przygotowywane, by zachwycić Twoje podniebienie. Dodatkowo, serwuje także dania z grilla, takie jak soczyste kawałki mięsa, aromatyczne kiełbaski czy smakowite warzywa.

Zapraszamy na spacery do Bażantarni i posiłek w plenerze od środy do niedzieli od godz. 12 do 20. Przyjdź, zrelaksuj się i ciesz się prostotą, smakiem i przyrodą w jednym miejscu.

Restauracja Myśliwska - smakowita przygoda czeka na Ciebie!

Restauracja Myśliwska

Marymoncka 6

785 775 800

eventy@restauracjamysliwska.pl

---materiał promocyjny---