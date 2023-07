 Wybór odpowiedniego ekwipunku taktycznego dla różnych typów gry w airsoft

Airsoft to sport strzelecki, w którym niezbędne jest wyposażenie taktyczne. Należy dopasować je do danego rodzaju gry, ponieważ wybór odpowiednich narzędzi może znacząco wpłynąć na wydajność, komfort i efektywność gracza podczas rozgrywki. Omówimy zaraz trzy główne typy gry ASG i przeanalizujemy najważniejsze czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze odpowiedniego ekwipunku taktycznego.

Gry na otwartej przestrzeni: Długie dystanse i mobilność

Gry na otwartej przestrzeni często odbywają się na dużych terenach leśnych, więc gracze pokonują długie dystanse i z dużych odległości muszą też strzelać. Bardzo ważny jest więc wybór odpowiedniej repliki ASG - zalecane są repliki o większym zasięgu i celności, takie jak karabiny ASG: szturmowe lub snajperskie, umożliwiające precyzyjne strzały na duże odległości. Przyda nam się też luneta powiększająca obraz, dzięki której celowanie na większych dystansach będzie o wiele łatwiejsze. W przypadku gier na otwartej przestrzeni, gdzie może być potrzebne dużo amunicji, warto mieć przy sobie kilka załadowanych magazynków. Jeśli umieścimy je na pasie lub kamizelce taktycznej, to zapewnimy sobie do nich szybki dostęp podczas intensywnych starć. W terenie leśnym warto też zdecydować się na kamuflaż, który pozwoli wtopić się w otoczenie i uniknąć wykrycia przez przeciwników.

Gry w terenie zurbanizowanym: Taktyczne manewry i szybkie reakcje

Gry ASG są organizowane również w terenie zurbanizowanym, w którym odległości są mniejsze i mamy więcej miejsc do ukrycia, ale też zza każdego rogu może wyskoczyć na nas przeciwnik. Liczą się więc szybkie reakcje, bardzo dobre rozpoznanie terenu i odpowiednia taktyka.

W tego typu grach najczęściej wykorzystuje się elektryczne karabinki ASG – lekkie i kompaktowe, o dużej pojemności magazynka. Bardzo przydaje się oświetlenie taktyczne w postaci latarki montowanej na replice. Nie tylko przyda się do oświetlenia ciemnych miejsc, ale też umożliwi oślepienie przeciwnika.

Gry CQB (Close Quarters Battle): Szybkość i manewrowość

Gry CQB odbywają się w budynkach, gdzie przestrzeń jest ograniczona, więc bardzo liczy się bardzo dobra manewrowość. Jest to szczególnie ważne w przypadku repliki ASG, dlatego do takich rozgrywek wybiera się jak najbardziej kompaktowe modele: pistolety maszynowe ASG czy broń krótką. W airsofcie zawsze korzysta się z okularów lub gogli ochronnych, ale w przypadku strzelanek CQB warto dołożyć do nich też takie akcesoria jak: maska ASG, kamizelka czy hełm taktyczny. W CQB często dochodzi do intensywnych starć na bliskim dystansie, więc trafienie kulką jest bardziej prawdopodobne i bolesne. W zamkniętych przestrzeniach kluczowa jest też dobra komunikacja z drużyną, np. za pośrednictwem zestawu słuchawkowego i radia, dzięki któremu możemy skutecznie współpracować z innymi graczami.

Czy rodzaj wyposażenia rzeczywiście ma tak duże znaczenie?

Wybór odpowiedniego ekwipunku taktycznego jest kluczowy, jeśli chcemy osiągać w airsofcie sukcesy, ale oczywiście równie ważne są nasze umiejętności i zaangażowanie. Dobrze dobrane wyposażenie może pomóc nam w osiągnięciu przewagi taktycznej i zapewni lepsze wrażenia podczas gry, ale niemniej istotne są regularne treningi i pozytywne nastawienie.

--- artykuł sponsorowany ---