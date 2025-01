 Wygodny i praktyczny salon - jak go zaaranżować?

Jak zaaranżować przytulny, ale i bardzo wygodny oraz praktyczny salon? Oczywiście nie jest to wcale trudne. Przede wszystkim należy wybrać odpowiednie meble. Nie można jednak zapominać, że i estetyka ma znaczenie. Dlatego nie zapomnijcie jeszcze o dodatkach.

Funkcjonalność i styl w jednym, czyli dlaczego jeszcze warto wybrać fotel z podnóżkiem?

Fotel z podnóżkiem to ciekawa opcja dla osób, które cenią wygodę, ale też stawiają na styl. Trzeba przyznać, że taki mebel jest bardzo wygodny i pozwala jeszcze lepiej wypocząć. Możecie go umieścić choćby obok stołu, ale też zaaranżować strefę wypoczynku, gdzie będzie się znajdować lampa podłogowa oraz właśnie taki fotel i półka z książkami. Warto zauważyć, że takie fotele pasują zarówno do klasycznych aranżacji, jak i tych nowoczesnych czy nawet retro. Kolejnym świetnym wyborem jest fotel z podnóżkiem, ale i funkcją masażu. Jeżeli macie duży i przestronny salon, zdecydujcie się na dwa fotele, które najlepiej ustawić obok kanapy. Wystarczy jeszcze dobrać mały stolik kawowy, by zyskać funkcjonalną przestrzeń. Ważna jest jeszcze kolorystyka mebli wypoczynkowych. Do dużych przestronnych wnętrz pasują ciemne kolory mebli, ale też te jasne czy intensywne. Jeżeli chcecie odmienić nudne wnętrze i dodać mu charakteru, to zdecydujcie się na mocne kolory, choćby turkusowy czy też żółty. Z kolei do przestrzeni o niewielkiej kubaturze polecamy meble w jasnych i ciepłych odcieniach. Na fotelach z podnóżkiem możecie się zrelaksować, ale też naprawdę dobrze wypocząć czy nawet zdrzemnąć się. A dzięki możliwości uniesienia podnóżka, organizm jest bardziej dotleniony i możecie pozbyć się bólu czy zmęczenia nóg.

Dodatki do salonu, które nadadzą wnętrzu więcej przytulności

Odpowiednio dobrane dodatki stanowią swoistą kropkę nad „i” każdej aranżacji. Nie może ich zabraknąć także w salonie. W tym przypadku najlepiej sprawdzą się duże wazony z trawą pampasową. Możecie także wybrać świeczniki czy latarenki. Oczywiście w salonie nie powinno zabraknąć także ramek ze zdjęciami całej rodziny. Duże znaczenie ma także oświetlenie, a raczej jego barwa. Ciepłe światło również nadaje przytulności. Jeżeli pomieszczenie nie jest zbyt duże, to oświetlenie punktowe może być naprawdę dobrą alternatywą dla żyrandola czy wiszącej lampy.