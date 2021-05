Wygraj wejściówkę do Dino Parku

Nawet dinozaury kiedyś były dziećmi. Jeśli chcesz, by dla Twoich pociech nuda była prehistorią, zabierz je w miejsce, które dostarcza mnóstwo emocji i wiedzy. Park Ruchomych Dinozaurów i Smoków Dino Park w Malborku czeka na Was! Z okazji Dnia Dziecka mamy dla naszych Czytelników do wygrania 3 dwuosobowe wejściówki.

W otoczeniu leśnej przyrody i naturalnej wielkości dinozaurów Twoje dziecko pozna poszczególne okresy w dziejach Ziemi. W sposób ciekawy i dostosowany do wieku odwiedzających opowiemy o rozwoju różnych form życia setki milionów lat temu. Dodatkową atrakcją jest Park Smoków, Animatroniczne pokazy na żywo z Dinozaurami oraz Park Linowy Malborkstones W cenie biletu możesz odwiedzić: ścieżkę edukacyjną o długości 1350 m oraz zlokalizowane na niej mini zoo, plac zabaw z piaskownicą, w której można wykopać szkielet dinozaura. Muzeum skamieniałości, gdzie można znaleźć szczątki zwierząt i roślin oraz ślady ich działalności zachowane w skałach. Atrakcją jest Kino 5D Extreme oraz Kraina Zabaw. Głodnych i spragnionych zapraszamy na małe co nieco do Dino Baru i T-Rex Baru. Kupując jeden bilet wstępu – korzystacie ze wszystkich atrakcji parku bez limitu. Bilety dostępne w kasach parku, biletomacie oraz online na naszej stronie internetowej. UWAGA KONKURS! Wygraj bilet do Dino Parku - niech Twoje dziecko narysuje dinozaura (chcemy prace dzieci, nie rodziców) - wyślij zdjęcie rysunku wraz z małym autorem na adres: konkurs@portel.pl (tytuł maila: dino) - konkurs trwa do 31 maja do godziny 13.00 - w mailu dopisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych - zdjęcia zwycięzców zostaną opublikowane na łamach portEl.pl Nagrodzimy najfajniejsze naszym zdaniem prace. Do wygrania mamy 3 podwójne wejściówki do Parku Ruchomych Dinozaurów i Smoków Dino Park w Malborku. *** Regulamin konkursu 1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego. 2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie 3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu. 4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane. 5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.



