 Wyjazd do pracy za granicę krok po kroku

Wyjazd do pracy za granicę warto dobrze zaplanować, nawet jeśli oferta wydaje się prosta i szybka. Dla mieszkańców Elbląga i okolic oznacza to przede wszystkim sprawdzenie pracodawcy, umowy, zakwaterowania, dojazdu, ubezpieczenia oraz kontaktu na miejscu.

Najpierw sprawdź, czy wyjazd naprawdę się opłaca

Sama stawka godzinowa nie wystarczy, żeby ocenić, czy oferta jest dobra. Trzeba policzyć koszty przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia, dojazdów do pracy, ewentualnych potrąceń oraz pieniędzy potrzebnych na pierwsze dni.

Warto też ustalić, czy wynagrodzenie będzie wypłacane tygodniowo, co dwa tygodnie czy miesięcznie. Przy pierwszym wyjeździe ma to duże znaczenie, bo pierwsza wypłata może pojawić się dopiero po kilku tygodniach.

Wybierz ofertę i sprawdź zakwaterowanie

Dobrze opisana praca za granicą z zakwaterowaniem od zaraz może ułatwić start, zwłaszcza osobom, które nie mają rodziny ani znajomych w kraju wyjazdu. Przed decyzją trzeba jednak sprawdzić, gdzie znajduje się mieszkanie, ile osób będzie w pokoju, kto płaci za media i czy koszt zakwaterowania jest potrącany z pensji.

Najlepiej poprosić o te informacje na piśmie. W ofercie powinny być jasne warunki: adres lub lokalizacja zakwaterowania, standard mieszkania, zasady meldunku, koszt oraz sposób dojazdu do zakładu pracy.

Sprawdź pracodawcę lub agencję

Przed wyjazdem trzeba ustalić, kto faktycznie zatrudnia pracownika. Może to być zagraniczny pracodawca, polska agencja zatrudnienia albo agencja pracy tymczasowej działająca za granicą.

Jeśli pośrednikiem jest agencja, warto sprawdzić jej dane w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia. Nie należy opierać decyzji wyłącznie na rozmowie telefonicznej lub wiadomości w komunikatorze. Rzetelny pośrednik powinien podać nazwę firmy, adres, dane kontaktowe oraz zasady pomocy na miejscu.

Przeczytaj umowę przed podpisaniem

Umowa powinna jasno określać, dla kogo, gdzie i na jakich warunkach będzie wykonywana praca. Trzeba zwrócić uwagę na stanowisko, stawkę, wymiar czasu pracy, termin wypłaty, zakwaterowanie, transport, ubezpieczenie oraz ewentualne potrącenia.

Nie warto podpisywać dokumentów, których się nie rozumie. Jeśli umowa jest w obcym języku, należy poprosić o polskie tłumaczenie albo przynajmniej o wyjaśnienie najważniejszych zapisów przed wyjazdem.

Przygotuj dokumenty

Przed wyjazdem trzeba sprawdzić ważność dowodu osobistego lub paszportu. Warto zabrać kopię umowy, potwierdzenie zakwaterowania, dane pracodawcy, numer do koordynatora, dokumenty potwierdzające kwalifikacje oraz prawo jazdy, jeśli jest wymagane.

Dobrze jest zostawić kopie dokumentów bliskim w Elblągu. Przydatna będzie też lista kontaktów: rodzina, pracodawca, agencja, ubezpieczyciel, polski konsulat oraz numer alarmowy obowiązujący w kraju wyjazdu.

Zadbaj o ubezpieczenie i leczenie

Przed wyjazdem należy ustalić, gdzie pracownik będzie ubezpieczony i kto zgłasza go do systemu. W krajach Unii Europejskiej przydatna może być Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, ale nie zastępuje ona wszystkich form ochrony.

Warto sprawdzić, czy pracodawca zapewnia ubezpieczenie, od kiedy ono działa i co obejmuje. Przy pracy fizycznej, sezonowej lub zmianowej to jedna z najważniejszych informacji przed wyjazdem.

Zaplanuj przejazd z Elbląga

Wyjazd z Elbląga trzeba zaplanować praktycznie: dojazd do miejsca zbiórki, bagaż, godziny przesiadek, kontakt do kierowcy lub przewoźnika i możliwość powrotu. Nie należy oddawać oryginałów dokumentów przewoźnikowi, pośrednikowi ani współlokatorom.

Dobrze mieć przy sobie środki na pierwszy tydzień oraz rezerwę na powrót. Nawet przy dobrze przygotowanej ofercie mogą pojawić się opóźnienia, zmiana miejsca zakwaterowania albo konieczność dokupienia biletu.

Ustal kontakt z bliskimi

Przed wyjazdem warto przekazać rodzinie lub zaufanej osobie adres zakwaterowania, nazwę pracodawcy i numer do koordynatora. Dobrą praktyką jest ustalenie, kiedy po przyjeździe wysłać pierwszą wiadomość.

To proste, ale ważne zabezpieczenie. Bliscy powinni wiedzieć, gdzie przebywa osoba wyjeżdżająca, z kim ma kontakt i jak zareagować, jeśli przez dłuższy czas nie będzie od niej wiadomości.

Po przyjeździe sprawdź warunki na miejscu

Po dotarciu na miejsce warto od razu sprawdzić mieszkanie, drogę do pracy, godziny rozpoczęcia zmiany oraz osobę odpowiedzialną za kontakt z pracownikami. Jeśli warunki różnią się od ustaleń, najlepiej od razu poprosić o wyjaśnienie na piśmie.

Należy też zachować umowę, paski wypłat, potwierdzenia przelewów, wiadomości od pracodawcy i zdjęcia grafiku. Takie dokumenty mogą być potrzebne, jeśli trzeba będzie wyjaśnić wynagrodzenie, czas pracy albo potrącenia.

Gdzie szukać informacji przed wyjazdem

Mieszkańcy Elbląga mogą zacząć od sprawdzenia informacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu oraz lokalnych publikacji o tym, gdzie są oferty pracy w Elblągu. Osoby szukające legalnej pracy w Europie mogą też korzystać z portalu EURES, który zawiera oferty pracy oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach europejskich.

Najważniejsza zasada jest prosta: przed wyjazdem trzeba mieć potwierdzone warunki pracy, zakwaterowania, wynagrodzenia i ubezpieczenia. Im więcej ustaleń jest zapisanych, tym łatwiej bezpiecznie rozpocząć pracę poza Polską.



