Wyporowe pompy krzywkowe i ich zastosowanie w przemyśle spożywczym

Ze względu na sposób działania i liczne zalety pompy krzywkowe są szeroko stosowane do przetłaczania cieczy w przemyśle spożywczym, chemicznych i farmaceutycznym. Podpowiadamy, co warto wiedzieć o tym rodzaju pomp wyporowych. Wskazujemy też, do transportu jakich produktów w branży spożywczej pompa krzywkowa sprawdzi się najlepiej.