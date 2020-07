Wypożyczalnia aut osobowych i użytkowych - HADM Gramatowski

Wypożyczalnia HADM Gramatowski to gwarancja jakości i niezawodności. Nasza flota aut zastępczych składa się wyłącznie z NOWYCH samochodów osobowych i użytkowych typu Van z przestrzenią ładunkową do 24 m3, marki KIA, Skoda i Citroen. Auta wymieniane są co pół roku, a ich przebieg jest nie większy niż 20 000 km, dzięki czemu nasi Klienci mają pewność, że otrzymają niezawodny pojazd. Wypożyczyć jak i zwrócić samochód można w naszych salonach w Elblągu lub w Starogardzie Gdańskim.

Cena najmu zależy od klasy pojazdu i czasu trwania. Oferujemy również wypożyczenie średnioterminowe z możliwością wyboru nowego auta z placu.



W naszej flocie znajdziecie Państwo: - Skoda Fabia, - Skoda Scala, - Skoda Octavia, - Skoda Superb, - Skoda Karoq, - Skoda Kodiaq, - Kia Cee'd, - Kia Sportage, - Citroen C3, - Citroen Berlingo Van, - Citroen Jumpy VAN, - Citroen Jumpy 9 os., - Citroen Jumper. Szczegóły oferty w salonie lub pod numerem telefonu:



HADM Gramatowski

Warszawska 87

82-300 Elbląg

tel: 55 230 40 73

www.hadm.pl



