 Z jakiego drewna zbudować zadaszenie tarasu?

Budowa zadaszenia tarasu to inwestycja, która nie tylko podnosi komfort użytkowania przestrzeni wokół domu, ale także wpływa na jego estetykę i trwałość konstrukcji. Wybór odpowiedniego drewna jest kluczowy dla zapewnienia stabilności, odporności na warunki atmosferyczne i wieloletniej trwałości. Wśród różnych gatunków drewna wyróżnia się drewno klejone BSH, które jest idealnym rozwiązaniem do tego typu konstrukcji.

Czym jest drewno klejone BSH?

BSH to drewno konstrukcyjne klejone warstwowo, które powstaje poprzez łączenie cienkich lameli drewnianych przy użyciu wytrzymałych klejów. Proces klejenia pod wysokim ciśnieniem sprawia, że drewno BSH charakteryzuje się znakomitymi parametrami technicznymi, które przewyższają tradycyjne drewno lite.

Zalety drewna klejonego BSH w konstrukcjach tarasowych

Wysoka wytrzymałość mechaniczna – drewno BSH ma lepszą nośność niż drewno lite o tych samych wymiarach. Dzięki temu możliwe jest stosowanie smuklejszych elementów, co pozwala na uzyskanie lżejszej i bardziej estetycznej konstrukcji. Stabilność wymiarowa – drewno klejone jest mniej podatne na odkształcenia, skręcanie i pękanie, co oznacza, że konstrukcja tarasu pozostanie w niezmienionym stanie przez długie lata. Odporność na warunki atmosferyczne – proces suszenia i klejenia sprawia, że drewno BSH ma niską wilgotność i jest bardziej odporne na wilgoć, co ogranicza ryzyko pęcznienia czy kurczenia się pod wpływem zmian temperatury. Estetyka i szerokie możliwości obróbki – drewno klejone BSH cechuje się jednolitą strukturą i brakiem wad, takich jak sęki czy pęknięcia. Może być łatwo malowane, lakierowane lub impregnowane w zależności od potrzeb inwestora. Ekologia i trwałość – produkcja drewna BSH jest bardziej ekologiczna niż drewna litego, ponieważ wykorzystuje surowiec w sposób efektywny, minimalizując odpady.

Koszt drewna BSH w porównaniu do innych materiałów

Zdaniem ekspertów z Top Timber choć cena 1 m³ drewna BSH jest nieco wyższa niż drewna litego C24 czy drewna KVH, to przy budowie zadaszenia tarasu różnica w kosztach nie jest znacząca. W większości przypadków do takiej konstrukcji potrzebujemy jedynie 1–2 m³ drewna, więc całkowity koszt inwestycji wzrasta minimalnie w porównaniu do jakości, jaką zyskujemy.

Drewno BSH jest zdecydowanie bardziej trwałe, odporne na wilgoć i mniej podatne na odkształcenia, co sprawia, że nie trzeba inwestować w jego konserwację tak często, jak w przypadku drewna litego. W dłuższej perspektywie jest to więc rozwiązanie bardziej opłacalne.

W przypadku tarasów, altan ogrodowych czy wiat garażowych warto postawić na jakość i trwałość. Różnica w cenie między drewnem BSH a alternatywnymi opcjami jest relatywnie niewielka, ale jakość, jaką oferuje drewno klejone, jest zdecydowanie lepsza. Wybierając BSH, inwestujemy w solidną i estetyczną konstrukcję, która posłuży przez wiele lat bez konieczności częstych napraw czy wymiany elementów.

Podsumowanie

Drewno klejone BSH to najlepszy wybór do budowy zadaszenia tarasu. Dzięki swojej wytrzymałości, stabilności i odporności na czynniki atmosferyczne, przewyższa drewno lite i inne gatunki pod względem trwałości i estetyki. Inwestując w drewno BSH, zyskujemy solidną, długowieczną konstrukcję, która nie tylko ochroni taras przed deszczem i słońcem, ale także będzie ozdobą naszego domu przez wiele lat.