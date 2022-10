  Za nami 16. Elbląskie Targi Pracy i Edukacji

Powiatowy Urząd Pracy, pracodawcy i agencje zatrudnienia, organizacje pozarządowe, instytucje wspierające przedsiębiorczość, szkoły i uczelnie – na Elbląskich Targach Pracy i Edukacji jest to wszystko i jeszcze więcej. Z wczorajszego (19 października) spotkania w Hali Sportowo-Widowiskowej skorzystały osoby poszukujące pracy i zastanawiające się nad kierunkiem dalszej nauki.

- To, jak bardzo ważne jest to wydarzenie, pokazuje frekwencja, która jest wyjątkowo wysoka. To potwierdza, że Elbląskie Targi Pracy i Edukacji, które są organizowane po raz szesnasty, są potrzebne - mówi o targach Janusz Nowak, wiceprezydent Elbląga. - Targi to też oferta edukacyjna powiązana z naszym rynkiem pracy, szczególnie dotycząca ósmoklasistów wybierających szkoły ponadpodstawowe. Już teraz mogą oni zapoznać się również z tym wszystkim, co oferują uczelnie wyższe w Elblągu – podkreśla wiceprezydent.

Dlaczego warto pracować i uczyć się w Elblągu?

- Myślę, że prezydent każdego miasta odpowiadający na to pytanie będzie swoje miasto zachwalał i zachęcał, żeby tu zostać. Pamiętajmy jednak, że przed Elblągiem duża szansa związana z przekopem Mierzei Wiślanej, rozwojem portu. Z pewnością oferta pracy i możliwości zarobkowe będą się tu znacząco zwiększać. Dodajmy też, że oferta edukacyjna jest bardzo atrakcyjna w porównaniu do innych miast w naszym regionie, a pokazują to rankingi szkół dotyczące poziomu nauczania, konkursów czy zdawalności matur. Od kilku lat stawiamy przede wszystkim na szkolnictwo zawodowe. Jesteśmy liderem w województwie w tym zakresie. Stworzyliśmy Elbląskie Centrum Edukacji Zawodowej. To najnowocześniejsze centrum kształcenia praktycznego w regionie. Dzięki pozyskanym funduszom unijnym powstały także nowoczesne pracownie we wszystkich naszych szkołach. Co ważne, kształcenie jest dostosowywane do realnych potrzeb lokalnych pracodawców. To dodatkowa zachęta, by tutaj się uczyć i tutaj w przyszłości pracować - przypomina Janusz Nowak.

Na co warto zwrócić uwagę poszukując pracy?

Fot. Mikołaj Sobczak

- Na pewno warto przyjść do nas, bo dysponujemy fachową kadrą, która pomoże m. in. w dobrym zaprezentowaniu się potencjalnemu pracodawcy czy w napisaniu CV. Obecnie pomagamy w tym zakresie także obywatelom Ukrainy dzięki wsparciu zatrudnionego w urzędzie tłumacza – zaznacza Katarzyna Piasecka, kierownik Działu Pośrednictwa i Poradnictwa Zawodowego w Powiatowym Urzędzie Pracy. - To, na co warto zwrócić uwagę szukając pracy, zależy w znacznej mierze od tego, kto jej szuka. Każdy ma inne preferencje, ale jestem zdania, że trzeba od czegoś zacząć, nie oczekując od razu nie wiadomo jak wysoko płatnej pracy. Sytuacje życiowe układają się różnie, podobnie różnie układają się w firmach, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, że powstaną jakieś wakaty, że umowa na zastępstwo szybko może stać się umową na czas nieokreślony. Nie proponuję decydowania się na pracę, która całkowicie nie spełnia naszych oczekiwań, ale jeśli widzimy, że jest zgodna z naszymi kwalifikacjami i jesteśmy w stanie się w niej odnaleźć, to warto spróbować – podkreśla Katarzyna Piasecka. Dodaje, że podnoszenie kwalifikacji, kursy, szkolenia, których nie brakuje, poszerzają nasze możliwości wyboru, a obecnie pracodawcy mają możliwość inwestowania w kadry także dzięki funduszom publicznym. Na rozwój, gdy tylko to możliwe, warto więc poświęcić czas i energię.

Organizatorami Elbląskich Targów Pracy i Edukacji jest Prezydent Elbląga Witold Wróblewski przy udziale Powiatowego Urzędu Pracy, Elbląskiego Centrum Edukacji Zawodowej, elbląskich szkół ponadpodstawowych oraz MOSiR-u. W tym roku targi są częścią Warmińsko-Mazurskiego Tygodnia Kariery. Targi to nie tylko oferty dotyczące pracy i edukacji, ale też doradztwo zawodowe, porady dotyczące prawa pracy czy ubezpieczeń społecznych, a także oferty szkoleń i kursów. Była to już szesnasta edycja tego wydarzenia w Elblągu.

