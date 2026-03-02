 Zacznij zbierać InCoiny w aplikacji InPost Mobile - program lojalnościowy InPost

Program lojalnościowy InPost działa w aplikacji InPost Mobile, a InCoiny to punkty przyznawane za wybrane aktywności związane z usługami InPost. Punkty możesz wymieniać potem na ciekawe nagrody, które znajdziesz w katalogu nagród. Sprawdź sam!

Co czeka na Ciebie w aplikacji InPost Mobile

W aplikacji InPost Mobile wejdź do zakładki Nagrody. Tam znajdziesz między innymi:

- Saldo InCoinów,

- Listę punktowanych wyzwań, czyli Twoje wyzwania,

- Sekcję Poznaj nagrody i Katalog nagród,

- Historię InCoinów oraz Moje nagrody.

Sprawdź jakie wyzwania czekają na realizację w aplikacji

Twoje wyzwania to aktywności, które są punktowane. Wyzwania są rozdzielone na dwie sekcje. Zawsze w grze obejmuje zadania dostępne stale. Szybka akcja dotyczy wyzwań pojawiających się okresowo na określony czas. Wyzwania czasowe mogą różnić się w zależności od użytkownika aplikacji.

Historia InCoinów pomaga sprawdzić przyznane i wykorzystane punkty. Z kolei sekcja Moje nagrody gromadzi odebrane nagrody oraz informacje potrzebne do ich wykorzystania. Dzięki temu wszystko masz w jednym miejscu – Twojej aplikacji InPost Mobile.

W jaki sposób zdobywać InCoiny

InCoiny są przyznawane za realizację wyzwań związanych z usługami InPost. Punkty możesz otrzymać między innymi za nadanie przesyłki w InPost Mobile lub przez szybkienadania.pl, odbiór przesyłki przez Paczkomat® lub od kuriera, zakupy z użyciem InPost Pay, przekierowanie przesyłki do automatu Paczkomat® oraz przedłużenie czasu odbioru przesyłki.

Informacje o zasadach realizacji są widoczne w opisie konkretnego wyzwania.

Poznaj nagrody w aplikacji InPost Mobile

Zebrane InCoiny możesz wymienić na nagrody dostępne w Katalogu nagród w sekcji Poznaj nagrody. Katalog jest dostępny cały czas, a jego zawartość jest często aktualizowana, dlatego warto zaglądać tam regularnie, aby nie przegapić najciekawszych propozycji.

A jakie nagrody mogą się tam pojawiać? Rodzaj nagród zależy od aktualnej oferty. Będą to między innymi:

- zniżki na wybrane usługi InPost,

- vouchery i rabaty na zakupy w popularnych markach,

- nagrody limitowane dostępne w określonym czasie, na przykład bilety na wydarzenia.

W InPost Mobile wszystkie ważne informacje są pod ręką. Zobacz, ile masz InCoinów już teraz!

Więcej informacji o programie lojalnościowym InPost znajdziesz na stronie https://inpost.pl/nagrody.