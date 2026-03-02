Zacznij zbierać InCoiny w aplikacji InPost Mobile – program lojalnościowy InPost
Program lojalnościowy InPost działa w aplikacji InPost Mobile, a InCoiny to punkty przyznawane za wybrane aktywności związane z usługami InPost. Punkty możesz wymieniać potem na ciekawe nagrody, które znajdziesz w katalogu nagród. Sprawdź sam!
Co czeka na Ciebie w aplikacji InPost Mobile
W aplikacji InPost Mobile wejdź do zakładki Nagrody. Tam znajdziesz między innymi:
- Saldo InCoinów,
- Listę punktowanych wyzwań, czyli Twoje wyzwania,
- Sekcję Poznaj nagrody i Katalog nagród,
- Historię InCoinów oraz Moje nagrody.
Sprawdź jakie wyzwania czekają na realizację w aplikacji
Twoje wyzwania to aktywności, które są punktowane. Wyzwania są rozdzielone na dwie sekcje. Zawsze w grze obejmuje zadania dostępne stale. Szybka akcja dotyczy wyzwań pojawiających się okresowo na określony czas. Wyzwania czasowe mogą różnić się w zależności od użytkownika aplikacji.
Historia InCoinów pomaga sprawdzić przyznane i wykorzystane punkty. Z kolei sekcja Moje nagrody gromadzi odebrane nagrody oraz informacje potrzebne do ich wykorzystania. Dzięki temu wszystko masz w jednym miejscu – Twojej aplikacji InPost Mobile.
W jaki sposób zdobywać InCoiny
InCoiny są przyznawane za realizację wyzwań związanych z usługami InPost. Punkty możesz otrzymać między innymi za nadanie przesyłki w InPost Mobile lub przez szybkienadania.pl, odbiór przesyłki przez Paczkomat® lub od kuriera, zakupy z użyciem InPost Pay, przekierowanie przesyłki do automatu Paczkomat® oraz przedłużenie czasu odbioru przesyłki.
Informacje o zasadach realizacji są widoczne w opisie konkretnego wyzwania.
Poznaj nagrody w aplikacji InPost Mobile
Zebrane InCoiny możesz wymienić na nagrody dostępne w Katalogu nagród w sekcji Poznaj nagrody. Katalog jest dostępny cały czas, a jego zawartość jest często aktualizowana, dlatego warto zaglądać tam regularnie, aby nie przegapić najciekawszych propozycji.
A jakie nagrody mogą się tam pojawiać? Rodzaj nagród zależy od aktualnej oferty. Będą to między innymi:
- zniżki na wybrane usługi InPost,
- vouchery i rabaty na zakupy w popularnych markach,
- nagrody limitowane dostępne w określonym czasie, na przykład bilety na wydarzenia.
W InPost Mobile wszystkie ważne informacje są pod ręką. Zobacz, ile masz InCoinów już teraz!
Więcej informacji o programie lojalnościowym InPost znajdziesz na stronie https://inpost.pl/nagrody.