Zadbaj o auto na lato z myjnią Gosia!

Fot. Myjnia Samochodowa Gosia

O to, by mieć czysty samochód, zawsze warto dbać, ale wakacje to pod tym względem czas szczególny. Komfort i estetyka – zapewni je ręczna Myjnia Samochodowa Gosia! Zobacz zdjęcia.

Lato jest cudowne, ale bywa też wyzwaniem dla samochodów. Jednym z wakacyjnych problemów właścicieli pojazdów są... owady. - Warto zmywać komary z samochodu na bieżąco, bo pozostawiają one wżery na lakierze, których ręcznie nie jesteśmy później w stanie usunąć – tłumaczy nam załoga myjni Gosia. Lubimy wakacyjne, słonecznie dni, ale w pełnym słońcu widać wyraźnie wszelkie rysy na aucie... a przecież chcemy, żeby nasz samochód dobrze wyglądał i żebyśmy dobrze się w nim czuli. Stąd warto zadbać o niego całościowo. - Żeby to osiągnąć, bardzo pomoże zabezpieczenie auta woskiem, który przykrywa znaczną część mikrorysek. Lakier od razu staje się dzięki temu ładniejszy, woskowanie wyciąga głębię koloru i w znacznym stopniu ogranicza wżeranie się komarów. Oprócz woskowania od razu wykonamy zewnętrzne mycie auta, osuszanie lakieru, w środku wyczyścimy kokpit, odkurzymy... Nałożymy dressing na plastiki zewnętrzne i wewnętrzne oraz opony, umyjemy szyby, po prostu zadbamy o wygląd i czystość samochodu od początku do końca - słyszymy w myjni Gosia. Dodajmy, że zwłaszcza latem często na aucie pojawia się na lotna rdza i smoła. Lotna rdza jest konsekwencją zbierania się na powierzchni lakieru drobinek metalu pochodzących z pyłu hamulcowego, natomiast smoła to nic innego jak gorący asfalt, w który przypadkiem wjechaliśmy. Warto więc przed woskowaniem wykonać glinkowanie lakieru, a więc jego dogłębne oczyszczenie. Dzięki temu efekt woskowania będzie jeszcze lepszy! Oprócz rozbudowanego pakietu usług, dodatkowo poprzedzonego właśnie glinkowaniem, możemy postawić na podstawowe sprzątanie i czyszczenia auta wewnątrz lub na zewnątrz. Wszystko zależnie od naszych potrzeb! - W takim zadbanym aucie z przyjemnością można ruszać na letnie wyprawy... Nie wspominając o tym, że po wielu wyjazdach rodzinnych trzeba też nasz pojazd doprowadzić do porządku. Często w aucie po takich wyjazdach pojawiają się plamy po jedzeniu, napojach itd. Warto po urlopie nas odwiedzić i się ich pozbyć podczas usługi prania tapicerki – przekonuje załoga "Gosi". Letnie miesiące to również czas wesel. Samochód na ten wyjątkowy dzień również przygotowujemy razem z myjnią Gosia. Zresztą czy na te najważniejsze momenty i wyjazdy, czy po prostu na co dzień, o auto zawsze warto dbać... i warto robić to właśnie przy Grunwaldzkiej 2! Można umówić się telefonicznie (536 811 111) a w sprawach takich jak pranie tapicerki i inne kwestie związane z czyszczeniem wewnętrznym dobrze od razu przyjechać autem... - ... dzięki temu będziemy mogli od razu ocenić, ile czasu potrzeba będzie na czyszczenie i jakie będą koszty – tłumaczy załoga Myjni Samochodowej Gosia. - Można znaleźć nas też na Facebooku i również w ten sposób umówić się na wizytę u nas. Warto ją zaplanować z wyprzedzeniem i zadbać o auto przed letnimi wyjazdami! Myjnia Gosia ul. Grunwaldzka 2, Elbląg tel. 536 811 111 -- artykuł sponsorowany --

