 Zadbaj o zdrową dietę swojego psa

Od kilku lat można zauważyć wzrost świadomości właścicieli psów na temat prawidłowego i odpowiedzialnego żywienia. Konsumenci coraz częściej i chętniej sięgają po wysokiej jakości produkty, analizując ich skład i właściwości zdrowotne. Dopasowują dostępne warianty smakowe i odżywcze do potrzeb swoich czworonożnych przyjaciół. Zatem jak zadbać o dietę swojego psa? Jak dobrać odpowiednią karmę? Zapraszamy do artykułu.

Jakie są rodzaje karm?

Zacznijmy od tego jakie rodzaje karm dostępne są na rynku. Obecnie specjaliści od żywienia zwierząt, wyróżniają dwie kategorie jakościowo-cenowe. Pierwsza z nich to karmy standardowe, czyli ogólnodostępne marki popularne i marketowe. Jest to najtańszy produkt, często zaspokaja jedynie podstawowe potrzeby zwierzęcia. Mają ograniczone warianty smakowe i odżywcze, a w składzie znajdziemy nie tylko mięso (a raczej produkty pochodzenia zwierzęcego), które stanowi jedynie ok 30% całego składu oraz dużą ilość produktów zbożowych i niezdrowych olejów. Coraz częściej też weterynarze mówią o złym wpływie długotrwałego podawania takiego pokarmu na zwierzę. Zauważa się przede wszystkim nadmierną masę ciała, problemy z trawieniem i stawami. Drugą kategorią karm dla psów, są karmy premium. Ich różnorodność w ostatnim czasie zdecydowanie wzrosła. Te produkty zaspokajają nie tylko podstawowe potrzeby żywieniowe psa, ale mają również działanie ukierunkowane. Uwzględniają one specjalne cele żywieniowe zwierząt na poszczególnych etapach życia i o określonym stopniu aktywności. Skierowane są one do właścicieli zwierząt o wysokiej świadomości potrzeb swoich czworonogów. Firmy, które produkują tego typu karmy, stawiają przede wszystkim na zdrowe składniki, gdzie znajduje się nawet 90% mięsa oraz zdrowe białka, potrzebne dla prawidłowego psiego rozwoju. Przeprowadzają liczne badania na temat żywienia zwierząt, a ich wyniki prezentują w ogólnodostępnych materiałach edukacyjnych dołączonych do swoich produktów.

Jakie są zalety podawania psom karm premium?

Zdrowe odżywianie i zbilansowane składniki, to nie tylko ważny element w życiu człowieka, ale również u zwierząt. Zdrowie psa jest ściśle związane z pożywieniem, jakie przyjmuje. Wpływa ono przede wszystkim na samopoczucie, witalność i długość życia. Nieodpowiednie żywienie może przyczyniać się do pogarszania stanu zdrowia, doprowadzić do nadwagi, cukrzycy, schorzeń serca, szkieletu, nerek i innych narządów. Wówczas nieuniknione są częste i kosztowne wizyty u weterynarza.

Jak karmić zwierzę, aby zapewnić mu zdrowie?

Przede wszystkim powinniśmy podawać karmy o wysokiej jakości składnikach. Znajdziemy je oczywiście w karmach klasy premium. Następnie dobieramy jedzenie stosownie do rasy, wieku, aktywności i stanu zdrowia psa. Karmy dla szczeniąt powinny być podawane do roku czasu. Jedzenie dla ras typu york, shih-tzu jest odpowiednio mniejszego rozmiaru, co umożliwia łatwiejsze konsumowanie. Karma dla psów dużych jest większa, ale i w swoich składach zawiera więcej elementów, które chronią kości i stawy. Dla piesków kanapowych oferuje się inne karmy, niż dla psów aktywnych, które zużywają więcej energii w ciągu dnia.

Zatem gdzie kupić karmy premium?

Karmy z tej kategorii nie znajdują się w zwykłych sklepach czy marketach. Tego typu produkty oferują sklepy zoologiczne, czy coraz częściej pojawiające się sklepy typu premium.

Warto dodać, że w sprzedaży dostępne są również produkty Eko i karmy Vege dla psów nietolerujących mięsa. Ich celem jest dostarczanie pupilom wszystkiego co najlepsze i najzdrowsze, stawiając głównie na polskie marki i rodzimych producentów.

„Premium Dog” to również wyjątkowy butik, gdzie klienci znajdą dla swoich piesków dużą kolekcję ciuszków, strojów na święta, ciepłych sweterków i kurtek zimowych, które są szczególnie ważne przy obniżonej temperaturze, aby zapewnić zwierzęciu komfort termiczny na spacerze. Okres przedświąteczny w sklepie Premium Dog to liczne promocje i gratisy dodawane do każdego zakupu.

