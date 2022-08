Zadbaj o zdrowie i dietę z Ziołove

Farmaceuta i dietetyk – te dwa zawody połączyła w swoim życiu Martyna Starzyńska. Już od poniedziałku (22 sierpnia) z jej profesjonalnej pomocy będą mogli skorzystać wszyscy, którzy chcą zadbać o swoje zdrowie czy zgubić zbędne kilogramy. Zajrzyjmy więc do sklepu i gabinetu Ziołove! Zobacz zdjęcia.

- Od studiów marzyłam o tym, by połączyć ze sobą te dwie rzeczywistości, pracy farmaceutki i dietetyczki, stąd pomysł na sklep i gabinet w jednym – mówi Martyna Starzyńska. - To ułatwienie także dla moich pacjentów, ponieważ jeśli zalecę im choćby suplementację czy jakieś produkty żywnościowe, to będą mogli zaopatrzyć się w nie na miejscu – podkreśla.

Leki i zioła

Powiedzmy najpierw kilka słów o asortymencie sklepu.

- Na początku warto zaznaczyć, że podlegamy pod inspektorat farmaceutyczny, przeszliśmy długą, kilkumiesięczną drogę, aby uzyskać odpowiednie pozwolenia. Dzięki temu w naszej ofercie są produkty zarejestrowane jako leki, a oprócz tego mamy całą gamę suplementów diety, żywność funkcjonalną i ekologiczną, a także odżywki dla sportowców i kosmetyki naturalne. Nie zapomnijmy także o ziołach – wymienia Martyna Starzyńska.

Z tych ziół możemy przygotować mieszanki, na przykład według zaleceń znanego w Elblągu Czesława Klimuszki. To wszystko i wiele więcej znajdziemy w Ziołove!

Gabinet dietetyczny

- To głównie nasz styl życia, na który składa się w znacznej mierze żywienie i aktywność fizyczna, decyduje o naszym zdrowiu – podkreśla Martyna Starzyńska. - Prowadzę m. in. wielu pacjentów z cukrzycą typu drugiego, z hipercholesterolemią, z insulinoopornością, czyli z problemami zdrowotnymi, do których zazwyczaj doprowadzili oni sami przez to, jak funkcjonowali. Na początkowym etapie pracy podpowiadam im, jak zmieniając swój styl życia możemy poprawić swoje wyniki jeszcze przed rozpoczęciem farmakoterapii. Udaje się to w bardzo wielu przypadkach. Trzeba oczywiście determinacji ze strony pacjentów, ale ich zdaniem potrafię zmobilizować do zmian (śmieje się).

O tym, że warto zadbać o zdrowie i komfort swojego życia, przekonywać nikogo chyba nie trzeba. W drodze do tego celu na pewno znajdziemy pomoc w Ziołove, które otwiera się już w najbliższy poniedziałek.

Na otwarcie – promocje i prezenty

- 22 sierpnia z okazji otwarcia w Ziołove czeka mnóstwo atrakcji, choćby degustacje przekąsek i zdrowych słodkości, testowanie kosmetyków czy możliwość otrzymania ich próbek – podkreśla Martyna Starzyńska. - Będą prezenty, będą rabaty, będzie się działo. Do zobaczenia na miejscu i na Facebooku Ziołove – zachcęca.

Ziołove

Elbląg, ul. Płk. Dąbka 138/6

poniedziałek-piątek 9-18

sobota 9-15

-- artykuł sponsorowany --